Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Luzern (pts006/20.02.2020/07:00) - Erneutes Spitzenergebnis der bbv Software Services AG im Ranking der Top-Arbeitgeber der Schweiz 2020 der Handelszeitung und Le Temps. Im Vergleich zum letzten Ranking im 2018 konnte sich das Schweizer Software-Engineering- und Beratungsunternehmen weiter steigern. Die Handelszeitung hat ihr Ranking der besten Arbeitgeber der Schweiz bekanntgegeben. bbv platzierte sich mit dem hervorragenden 8. Platz in den Top 10 im Bereich "Internet, Telekommunikation und IT". Im Vergleich zum Ranking im Jahr 2018, welches damals noch von der Bilanz publiziert wurde, kletterte bbv einen Platz nach oben. Thomas Gaugler, Chief Human Resources & Operating Officer bei bbv, freut sich über die Top-Platzierung: "Die Auszeichnung als "Top Arbeitgeber der Schweiz" ist grossartig. Es bestätigt uns darin, weiterhin grossen Wert auf die Visionen unserer Mitarbeitenden zu legen." Bei der bbv wird die Weiterentwicklung der Mitarbeitenden grossgeschrieben. Daher werden ihre Visionen genauso ernstgenommen wie die Visionen der Kunden. Auch bbv-CEO Philipp Kronenberg sieht in der Top-Platzierung eine Bestätigung des langjährigen Mitarbeiter-Commitments: "Ich freue mich sehr über die Platzierung in den Top 10 der besten IT-Arbeitgeber, welches das positive Arbeitsumfeld bei bbv unterstreicht. Dies zeigt sich auch durch die Mitarbeitenden, die zur bbv zurückkehren. Die Hauptgründe dafür sind, dass viele Softwareentwickler die Dynamik und Reaktionsfähigkeit sowie die Qualität des Austauschs unter den Kollegen bei bbv vermisst haben." Das exklusive Ranking der 250 besten Arbeitgeber der Schweiz basiert auf einem Zusammenzug unabhängiger Befragungen. Erstellt hat es das Hamburger Statistik-Unternehmen Statista. Befragt wurden Mitarbeitende der zu bewertenden Arbeitgeber sowie Handelszeitung- und "Le Temps"-Lesende. bbv Software Services AG ist ein Schweizer Software- und Beratungsunternehmen, das Kunden bei der Realisierung ihrer Visionen und Projekte berät und unterstützt. Von IoT-Systemen zu E-Commerce-Portalen, von IT-Strategie- und Innovationsberatung über Künstliche Intelligenz zu Data Science. Mit 300 Software-Ingenieuren und Beratern in der Schweiz, Deutschland, Griechenland und Vietnam stärkt bbv ihre Kunden in der digitalen Transformation von der Ideenfindung bis zum Markterfolg. Und das erfolgreich seit 25 Jahren. (Ende) Aussender: bbv Software Services AG Ansprechpartner: Larissa Seeburger, Marketing & Kommunikation Tel.: +41 41 429 01 11 E-Mail: larissa.seeburger@bbv.ch Website: www.bbv.ch Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200220006

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 01:00 ET (06:00 GMT)