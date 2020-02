FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.02.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTXFRA DE000HSH4048 HCOB FZ P 2 15/21 0.000 %5WD XFRA US93148P1021 WALKER+ DUNLOP INC.DL-,01 0.334 EURUNIN XFRA US9047847093 UNILEVER EO-,16 N.Y.SHS 1 0.419 EURTKH XFRA US8873891043 TIMKEN CO. 0.259 EURTEY XFRA US8807701029 TERADYNE INC. DL-,125 0.093 EURPPQ XFRA US6935061076 PPG IND. INC. DL 1,666 0.473 EURMCP XFRA US5950171042 MICROCHIP TECH. DL-,001 0.340 EURM6G XFRA US5543821012 MACERICH CO.,THE DL-,01 0.695 EUR3HM XFRA US55354G1004 MSCI INC. A DL-,01 0.630 EURKLA XFRA US4824801009 KLA CORP. DL -,001 0.788 EURINP XFRA US4601461035 INTL PAPER DL 1 0.475 EURXFRA DE000HSH4PE4 HCOB MZC 4 14/21 0.001 %HSY XFRA US4278661081 HERSHEY CO. DL 1 0.716 EURCUM XFRA US2310211063 CUMMINS INC. DL 2,50 1.215 EURPS1 XFRA US2053061030 COMPUTER PROGRAMS + SYS 0.093 EURLTD XFRA US5017971046 L BRANDS INC. DL-,50 0.278 EURAV6 XFRA US05379B1070 AVISTA CORP. 0.375 EURCVC1 XFRA PA1436583006 CARNIVAL PAIRED CTF 0.463 EURUNVB XFRA GB00B10RZP78 UNILEVER PLC LS-,031111 0.418 EURPOH1 XFRA GB0031215220 CARNIVAL PLC DL 1,66 0.463 EURGS7 XFRA GB0009252882 GLAXOSMITHKLINE LS-,25 0.277 EURXFRA DE000HSH4022 HCOB MZC 15 15/25 0.000 %ITB XFRA GB0004544929 IMPERIAL BRANDS PLC LS-10 0.867 EURBDT XFRA DE0005232805 BERTRANDT AG O.N. 1.600 EUR9TC XFRA CH0102993182 TE CONNECTIV.LTD. SF 0,57 0.426 EURNMA XFRA AU000000NCM7 NEWCREST MNG LTD 0.069 EURJB3 XFRA AU000000JBH7 JB HI-FI LTD 0.614 EURGWA XFRA AU000000GWA4 GWA GROUP LTD. 0.050 EURA61 XFRA MHY0207T1001 ARDMORE SHIPPING C.DL-,01 0.046 EURUNI2 XFRA NL0000388619 UNILEVER NAM. EO -,16 0.410 EUR45I XFRA US3358341077 FIRST NORTHWEST BAN.DL-01 0.046 EUR4RX XFRA US76169B1026 REXNORD CORP. DL-,01 0.074 EUROG9 XFRA US68235P1084 ONE GAS INC. DL-,01 0.500 EUR0H5 XFRA US40416E1038 HCI GROUP INC. DL O.N. 0.371 EUR3PQA XFRA US60688N1028 MIX TELEMATICS SP.ADR 25 0.062 EUR