FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 21.02.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 20.02.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 21.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

W4M XFRA US01881G1067 ALLIANCEBERNSTEIN HLDG LP 0.788 EUR

PND XFRA NO0003054108 MOWI ASA NK 7,5 0.259 EUR

IFX XFRA DE0006231004 INFINEON TECH.AG NA O.N. 0.270 EUR

BC0 XFRA US09739D1000 BOISE CASCADE CO. DL -,01 0.093 EUR

HCW XFRA US95040Q1040 WELLTOWER INC. DL 1 0.806 EUR

XFRA DE000HLB4FY6 LB.HESS.-THR.IS.Z.E.02/13 0.003 %

1HI XFRA US32051X1081 1ST HAWAIIAN INC. DL-,01 0.241 EUR

HO9 XFRA US4042511000 HNI CORP. DL 1 0.283 EUR

2IP XFRA CA45833V1094 INTER PIPELINE LTD 0.100 EUR

SYM XFRA US6687711084 NORTONLIFELOCK INC. L-,01 0.116 EUR

PNDA XFRA US6246781081 MOWI ASA SP.ADR 0.261 EUR

