FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 20.02.2020 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 20.02.2020.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

1NQ XFRA CA41809W1068 HASHCHAIN TECH. INC. O.N.

VPA XFRA US0535881090 AVEO PHARMACTCLS DL-,001

BNT1 XFRA DE000A0V9L94 EYEMAXX R.EST.AG

A6Z XFRA AU000000AZM5 AZUMAH RESOURCES LTD

0SG XFRA ZAE000173951 SIBANYE GOLD LTD

N1A XFRA NO0010205966 NAVAMEDIC ASA NK 1

XFRA CA45827L1094 INTEGRAT.CANNABIS CO.NEW

SIBANYE GOLD-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de