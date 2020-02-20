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AVEO PHARMACEUTICALS
AVEO PHARMACEUTICALS INC Chart 1 Jahr
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AVEO PHARMACEUTICALS INC0,485-8,38 %
AZUMAH RESOURCES LIMITED0,0150,00 %
DIGIHOST TECHNOLOGY INC0,001-93,10 %
EYEMAXX REAL ESTATE AG9,480-3,27 %
ICANIC BRANDS COMPANY INC0,130-7,14 %
NAVAMEDIC ASA2,000+5,82 %
SIBANYE GOLD LIMITED2,780+0,40 %