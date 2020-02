Dialog Semiconductor baut mit Übernahme von Adesto Technologies Präsenz im Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) ausDGAP-News: Dialog Semiconductor Plc. / Schlagwort(e): Ankauf/Fusionen & Übernahmen Dialog Semiconductor baut mit Übernahme von Adesto Technologies Präsenz im Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT) aus20.02.2020 / 07:34 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.- Erweiterung des Angebots um differenzierte Cloud-vernetzte Lösungen, die die Verbreitung von Anwendungen für die Industrie 4.0 vorantreiben- Ausbau der Kundenbasis durch Ergänzung industrieller Vertriebskanäle- Es wird erwartet, dass die Akquisition innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird- Jährliche Kostensynergien von ca. 20 Mio. US$ erwartet, zusätzlich zu den EinnahmensynergienLondon, Großbritannien, und Santa Clara, Kalifornien, 20. Februar 2020 - Dialog Semiconductor plc (XETRA:DLG), Anbieter von Powermanagement-, Lade-, AC/DC-, Wi-Fi- und Bluetooth(R) Low-Energy-Technologie, gibt heute bekannt, eine bindende Vereinbarung mit Adesto Technologies Corporation ("Adesto") (NASDAQ:IOTS) unterzeichnet zu haben. Im Rahmen der Vereinbarung erwirbt Dialog sämtliche sich im Umlauf befindenden Anteile von Adesto. Adesto Technologies Corporation ist ein führender Anbieter innovativer kundenspezifischer integrierter Schaltkreise (ICs) sowie von Embedded-Systemen für den Markt für das Industrielle Internet der Dinge (IIoT).Mit der Übernahme von Adesto beschleunigt Dialog seine Expansion in den wachsenden IIoT-Markt - der mitunter intelligente Gebäude und industrielle Automation (Industrie 4.0) ermöglicht - und treibt damit nahtlos die Cloud-Konnektivität voran. Adesto hat seinen Hauptsitz in Santa Clara, Kalifornien, und beschäftigt rund 270 Mitarbeiter. Das etablierte Portfolio an industriellen Lösungen für die intelligente Gebäudeautomatisierung ergänzt die Fertigungsautomatisierungslösungen von Dialog hervorragend. Adestos erweiterter Kundenstamm verwendet eine Reihe von Produkten aus den Bereichen Industrie, Konsumgüter, Medizin und Kommunikation."Die Übernahme stärkt unsere Position im Industriellen IoT-Markt deutlich", sagte Jalal Bagherli, CEO von Dialog Semiconductor. "Adestos ausgewiesene Stärke bei Konnektivitätslösungen und hochoptimierten Produkten für Gebäude- und Industrieautomation ergänzt und vergrößert unser Industrielles IoT-Portfolio, das aus der kürzlich erfolgten Übernahme von Creative Chips hervorgegangen ist, ideal. Adestos starke Kundenbeziehungen, umfassende Systemkompetenz und eigene Technologie bieten Kunden und Aktionären von Dialog eine langfristige Wertsteigerung.""Gemeinsam mit Dialog sind wir nun in der Lage, durch die Integration unserer erstklassigen Technologien einzigartige Industrielle IoT-Lösungen für die zunehmend vernetzte Welt von heute zu schaffen", fügte Narbeh Derhacobian, CEO von Adesto, hinzu. "Wir freuen uns sehr, unsere Kräfte mit Dialog zu bündeln und unserem gemeinsamen Kundenstamm zusätzlichen Mehrwert bieten zu können."Vorteile der TransaktionDurch die Zusammenführung von Dialog und Adesto entsteht ein komplementäres Produktportfolio für eine breite Kundenbasis in Wachstumssegmenten des Industriemarktes. Darüber hinaus entstehen Chancen zum Cross-Selling.Die Zusammenführung:- Skaliert das Potenzial von Dialog im IIoT-Sektor durch die Kombination industrieller Konnektivität, intelligenter Mess- und Gebäudeautomationslösungen sowie dem Zugang zu mehr als 5.000 Kunden.- Ergänzt Adestos industrielles, kabelgebundenes Konnektivitätsportfolio mit dem drahtlosen Produktangebot (BLE, Wi-Fi) von Dialog für intelligente Gebäude- und Industrieanwendungen. Die Cloud-Konnektivität fügt zudem den bestehenden industriellen Lösungen von Dialog ein weiteres Differenzierungsmerkmal hinzu.- Ermöglicht Systemlösungen für Wearables, Hearables und andere IoT-Anwendungen durch die Kombination von Adestos energiesparenden Spezialspeicherprodukten mit der BLE- und Wi-Fi-Konnektivität und den True Wireless Stereo (TWS) Audio-ICs von Dialog.- Erschließt zukünftiges Wachstum auf dem Automobilmarkt durch die Qualifizierung von Adestos Spezialspeicherprodukten und die Nutzung etablierter Produktion und Testabläufe von Dialog im Bereich Automotive. Zusätzlich adressieren diese Produkte das aufstrebende, schnell wachsende Segment der künstlichen Intelligenz (KI).- Erweitert das bestehende Geschäft mit kundenspezifischen ICs um Technik- und Designkapazitäten und macht Dialog damit zu einem der größten Anbieter von kundenspezifischen analogen Mixed-Signal-Halbleitern.Transaktionsstruktur und -bedingungenDialog wird Adesto für 12,55 US$ je Aktie in bar oder circa 500 Mio. US$ erwerben. Der Deal wird von Dialog aus eigenen Mitteln finanziert.Es wird erwartet, dass die Transaktion für Dialog innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird. Dialog erwartet für das zusammengeführte Unternehmen innerhalb des ersten Kalenderjahrs nach Abschluss jährliche Kostensynergien in Höhe von circa 20 Mio. US$. Dialog rechnet zudem mit beträchtlichen zusätzlichen Ertragssynergien, da sich Produktportfolios und Technologien ideal ergänzen. Adesto geht für das Geschäftsjahr 2019 von Einnahmen in Höhe von circa 118 Mio. US$ aus; für die nächsten Jahre wird ein kontinuierliches Umsatzwachstum erwartet.Die Transaktion ist von bestimmten behördlichen Genehmigungen und den üblichen Abschlussbedingungen abhängig und wird voraussichtlich im dritten Quartal 2020 zum Abschluss gebracht werden.Das Board of Directors von Adesto hat die Transaktion einstimmig genehmigt und empfiehlt den Adesto-Aktionären, für die Transaktion zu stimmen. Die Directors und Executive Officers von Adesto haben sich bereit erklärt mit ihren Aktien für die Transaktion zu stimmen.Hogan Lovells fungiert als Rechtsberater von Dialog, während BMO Capital Markets als Finanzberater fungiert. Frankfurt Telefon: +49 (0)69 9203 mailto:mark.tyndall@diasemi.com 7120 2. [3]anja.meusel@fticonsulting.com US http://www.dialog-semiconduc - Antonia Gray FTI Consulting New tor.com/ 3. York Telefon: +1 (212) 850-5663 http://www.twitter.com/dialogse [4]antonia.gray@fticonsulting.com mi 1. mailto:jose.cano@diasemi.com 2. mailto:matt.dixon@fticonsulting.com 3. mailto:anja.meusel@fticonsulting.com 4. mailto:antonia.gray@fticonsulting. com Adesto Investor Relations: Adesto Medien: Joel W. Achramowicz Jen Bernier-Santarini Managing Director VP, Corporate Communications Shelton Group Adesto Technologies Phone: +1 (415) 845-9964 Phone: +1 (650) 336-4222 [1]sheltonir@sheltongroup.com jen.bernier@adestotech.com1. mailto:sheltonir@sheltongroup.comÜber Dialog Semiconductor Dialog Semiconductor ist ein führender Anbieter von integrierten Schaltkreisen (ICs), die das Internet der Dinge und die Industrie 4.0-Anwendungen antreiben. Anwendungen von Dialog sind in einigen der führenden Smartphones von heute integriert und das entscheidende Element zur Steigerung der Leistungsfähigkeit. Dies trägt zur Verbesserung der Energieeffizienz von Smartphones, der Verkürzung der Ladezeiten über die Steuerung von Haushaltsgeräten von überall her bis hin zur Verknüpfung der nächsten Generation von Wearables bei. Mit seiner jahrzehntelangen Erfahrung und Innovationskraft unterstützt Dialog Hersteller bei der Entwicklung von Produkten der neuen Generation.Dialog operiert nach dem Fabless-Geschäftsmodell und verfolgt als sozialverantwortlicher Arbeitgeber zahlreiche Programme zugunsten seiner Mitarbeiter, der Allgemeinheit, seiner weiteren Stakeholder-Gruppen sowie seines operativen Umfelds.Das Unternehmen hat seinen Firmensitz in London und verfügt über eine globale Organisation in den Bereichen Vertrieb, F&E und Marketing. Im Jahr 2019 erwirtschaftete das Unternehmen einen Umsatz von ca. 1,4 Milliarden US$ und ist kontinulierlich eines der am schnellsten wachsenden öffentlichen europäischen Halbleiterunternehmen. Derzeit beschäftigt es weltweit circa 2.000 Mitarbeiter. Dialog ist an der Frankfurter Börse gelistet (XETRA: DLG) (Regulierter Markt, Prime Standard, ISIN GB0059822006) und ist Mitglied in den deutschen Indizes TecDax und MDAX.Weitere Informationen erhalten Sie unter www.dialog-semiconductor.com.Über Adesto Technologies Corporation Adesto Technologies Corporation (NASDAQ:IOTS) ist ein führender Anbieter von innovativen anwendungsspezifischen Halbleitern und Embedded-Systemen für das IoT. Die Technologie des Unternehmens wird weltweit von einer breiten industriellen Kundenbasis genutzt. 