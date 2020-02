PEKING (dpa-AFX) - Unternehmen und Verbraucher kommen in China als Folge der Virus-Krise günstiger an Kredite. Damit sollen die wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Verbreitung abgefedert werden. Wie die chinesische Notenbank am Donnerstag in Peking mitteilte, sinkt der Referenzzins für einjährigen Bankkredite um 0,1 Prozentpunkte auf 4,05 Prozent. Der entsprechende Zins für fünfjährige Kredit sinkt um 0,05 Punkte auf 4,75 Prozent.



Die genannten Zinssätze ("Loan Prime Rate", LPR) ergeben sich aus der Geldpolitik der chinesischen Notenbank, die ihre Ausrichtung in den vergangenen Wochen wegen der Virus-Krise weiter gelockert hat. Die LPR ist Bestandteil einer größeren Reform des Zinssystems, die China im vergangen Jahr vorgenommen hatte./bgf/jha/