Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum erreicht die jüngsten Umsatz- und Profitabilitätsziele 2019 und erwartet für 2020 steigende UmsatzerlöseDGAP-News: Pfeiffer Vacuum Technology AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis Pfeiffer Vacuum Technology AG: Pfeiffer Vacuum erreicht die jüngsten Umsatz- und Profitabilitätsziele 2019 und erwartet für 2020 steigende Umsatzerlöse20.02.2020 / 07:45 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.PRESSEMELDUNGPfeiffer Vacuum erreicht die jüngsten Umsatz- und Profitabilitätsziele 2019 und erwartet für 2020 steigende UmsatzerlöseAsslar, 20. Februar 2020. Die Pfeiffer Vacuum Technology AG, ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen, gab heute ihre vorläufigen Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2019 bekannt. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz in Höhe von 632,9 Mio. EUR, ein Betriebsergebnis (EBIT) von 65,2 Mio. EUR sowie eine EBIT-Marge von 10,3 % und erreichte damit die Prognose von September 2019.Im Vergleich zum Vorjahr sanken die Umsatzerlöse um 4,1 % (Vorjahr: 659,7 Mio. EUR). Dies ist im Wesentlichen auf die schwierigen Bedingungen im Beschichtungsmarkt und eine schwächere Nachfrage auf dem Halbleitermarkt zurückzuführen. Teilweise konnten diese Entwicklungen durch die starken Ergebnisse im Marktsegment Industrie und das Wachstum in den Bereichen Forschung und Entwicklung und Analytik kompensiert werden. Das Betriebsergebnis (EBIT) ging um 31,5 % zurück (Vorjahr: 95,1 Mio. EUR), während die EBIT-Marge gegenüber dem Vorjahr um 4,1 Prozentpunkte sank (Vorjahr: 14,4 %). Die sinkenden Umsatzerlöse belasteten das operative Ergebnis. Darüber hinaus wirkten sich auch die erhöhten Aufwendungen für den Ausbau des Marktanteils sowie die Verbesserung der EBIT-Marge auf über 20 % bis 2025 negativ auf das Betriebsergebnis aus.Die Book-to-Bill Ratio des gesamten Jahres, also das Verhältnis von Auftragseingang zu Umsatz, lag bei 0,95. Zum Ende des vierten Quartals verfügte Pfeiffer Vacuum über einen Auftragsbestand von 110,7 Mio. EUR, was gegenüber dem Vorjahresniveau von 144,9 Mio. EUR einem Rückgang von 23,6 % entspricht."Im Jahr 2019 führten wir die Umsetzung unserer ambitionierten Wachstumsstrategie fort", so Dr. Eric Taberlet, CEO der Pfeiffer Vacuum Technology AG. "Ich bin mit den bislang erzielten Fortschritten sehr zufrieden. So haben wir eine Führungs- und Expertenstruktur eingeführt, um unsere Erfolge weltweit voranzutreiben, unsere Präsenz in China gestärkt und erste Fortschritte im Bereich Operations erzielt. Für 2020 erwarten wir ein Umsatzwachstum, allerdings beobachten wir etwaige Einflüsse im Zusammenhang mit dem Coronavirus und dem für Pfeiffer Vacuum wichtigen Wachstumsmarkt in China genau."Nathalie Benedikt, CFO, kommentierte dies wie folgt: "Ebenso wie 2019 halten wir an der Umsetzung unserer Wachstumsstrategie fest, die im Jahr 2020 besonders intensiv sein wird. Für 2020 erwarten wir daher trotz des geplanten Umsatzwachstums keine erheblichen Verbesserungen der EBIT-Marge. Die Investitionen werden aus heutiger Sicht im Jahr 2020 über dem Niveau von 2019 liegen."Die wichtigsten Kennzahlen im Überblick (ungeprüft):12 Monate/2019 12 Monate/2018 Veränderung Umsatz 632,9 Mio. EUR 659,7 Mio. EUR -4,1 % EBIT 65,2 Mio. EUR 95,1 Mio. EUR -31,5 % Auftragseingänge 598,7 Mio. EUR 677,2 Mio. EUR -11,6 % Q4 2019 Q4 2018 Veränderung Umsatz 165,5 Mio. EUR 168,4 Mio. EUR -1,7 % EBIT 16,2 Mio. EUR 26,6 Mio. EUR -39,0 % Auftragseingänge 148,7 Mio. EUR 160,6 Mio. EUR -7,4 % Umsatzerlöse nach Markt (ungeprüft):12 Monate/2019 12 Monate/2018 Veränderung Halbleiter 222,6 Mio. EUR 243,9 Mio. EUR -8,7 % Industrie 149,5 Mio. EUR 135,3 Mio. EUR 10,5 % Analytik 118,5 Mio. EUR 116,7 Mio. EUR 1,5 % Beschichtung 75,6 Mio. EUR 99,6 Mio. EUR -24,1 % R&D 66,7 Mio. EUR 64,2 Mio. EUR 3,8 % Gesamtumsatz 632,9 Mio. EUR 659,7 Mio. EUR -4,1 % Im Rahmen der Jahresabschlussarbeiten erhielt Pfeiffer Vacuum eine Mitteilung der Busch SE, in der eine direkte oder indirekte Beteiligung am Aktienkapital von Pfeiffer Vacuum in Höhe von 60,22 % zum 31. Dezember 2019 erklärt wurde.Die Veröffentlichung des testierten Jahresabschlusses ist für den 26. März 2020 geplant.Kontakt Pfeiffer Vacuum Technology AG Investor Relations Heide Erickson T +49 6441 802 1360 Heide.Erickson@pfeiffer-vacuum.deÜber Pfeiffer Vacuum Pfeiffer Vacuum (Börsenkürzel PFV, ISIN DE0006916604) ist ein weltweit führender Anbieter von Vakuumlösungen. Neben einem kompletten Programm an hybrid- und magnetgelagerten Turbopumpen umfasst das Produktportfolio Vorvakuumpumpen, Lecksucher, Mess- und Analysegeräte, Bauteile sowie Vakuumkammern und -systeme. Seit Erfindung der Turbopumpe durch Pfeiffer Vacuum steht das Unternehmen für innovative Lösungen und Hightech-Produkte in den Märkten Analytik, Industrie, Forschung & Entwicklung, Beschichtung sowie Halbleiter. Gegründet 1890, ist Pfeiffer Vacuum ein weltweit aktives Unternehmen. Das Unternehmen beschäftigt etwa 3.200 Mitarbeiter und hat über 20 Vertriebs- und Servicegesellschaften sowie 10 Produktionsstandorte weltweit. 