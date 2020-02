FRANKFURT (Dow Jones)--Fresenius baut ihre Präsenz in China aus. Die Infusionstochter Fresenius Kabi hat mit der schweizerischen Vifor Pharma in dem Land ein Joint Venture gegründet, um dort den Zugang zu lebenswichtigen Blutbehandlungen zu verbessern, wie der Gesundheitskonzern mitteilte. Vifor Pharma sei zu 55 Prozent und Fresenius Kabi zu 45 Prozent an dem Unternehmen beteiligt. Über finanzielle Details wurde Stillschweigen vereinbart.

Das Gemeinschaftsunternehmen verbinde das führende Portfolio intravenöser Arzneimittel zur Behandlung von Eisenmangel von Vifor Pharma mit der starken und langjährigen Präsenz von Fresenius Kabi in China. Das Joint Venture werde sich auf Aktivitäten in den Bereichen Marketing, Marktzugang und Medical Affairs konzentrieren. Für die Vermarktung und den Vertrieb der Arzneimittel werde Fresenius Kabi verantwortlich sein.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/bam/sha

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 01:24 ET (06:24 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.