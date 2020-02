Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Wien (pta007/20.02.2020/07:30) - 20.2.2020. Die CA Immobilien Anlagen AG ("CA Immo") erwartet auf Basis von unabhängigen externen Gutachten für das Geschäftsjahr 2019 zum 31. Dezember 2019 ein Ergebnis aus der Immobilienbewertung von über 450 Mio. EUR. Hiervon wurden 193,5 Mio. EUR bereits in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019 verbucht. Der für das vierte Quartal erwartete Bewertungseffekt wird somit bei über 260 Mio. EUR liegen. Der Wert des Immobilienportfolios wird sich damit zum 31. Dezember 2019 auf rund 5,2 Mrd. EUR belaufen. Das Ergebnis reflektiert die profitable Entwicklungstätigkeit (drei Projektfertigstellungen im Jahr 2019 sowie fünf geplante Projektfertigstellungen in 2020) sowie ein äußerst gutes Marktumfeld in den Kernmärkten von CA Immo, insbesondere in Deutschland. Die wertmäßig größten Beiträge zum Neubewertungsgewinn steuerten einerseits Wertanpassungen aufgrund des Baufortschritts von Entwicklungsprojekten sowie andererseits Bestandsgebäude auf Basis der positiven Marktentwicklung vor allem in den Kernmärkten Berlin und München bei.



Das finale Jahresergebnis wird am 25. März 2020 veröffentlicht.



(Ende)



