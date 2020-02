ZÜRICH (dpa-AFX Broker) - Die Schweizer Bank Credit Suisse hat das Kursziel für Deutsche Telekom nach Zahlen von 16 auf 17 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Jakob Bluestone stockte seine operative Gewinnschätzung in einer am Donnerstag vorliegenden Studie etwas auf./ag/zb



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 04:07 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0005557508

