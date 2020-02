Von Andreas Plecko

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Stimmung der deutschen Verbraucher hat sich wegen der Virusepidemie etwas eingetrübt. Die Konsumforscher der GfK ermittelten für März einen Rückgang ihres Indikators zum Konsumklima auf 9,8 von 9,9 Punkten im Vormonat. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen hatten diese Entwicklung erwartet. "Das Konsumklima kann damit seinen positiven Trend des Vormonats nicht fortsetzen", erklärte GfK-Konsumexperte Rolf Bürkl. "Die Ausbreitung des Coronavirus hat sicherlich dazu beigetragen, dass Verunsicherung unter den Verbrauchern aufkommt."

Bürkl warnte zudem davor, dass die Auswirkungen der Epidemie noch gravierender werden könnten. "Ein durch das Virus ausgelöster Produktionsrückgang oder -stopp in Unternehmen in China kann dazu führen, dass auch die Produktion in Deutschland beeinträchtigt wird beziehungsweise sogar ganz zum Stillstand kommt. Die Folge wäre Kurzarbeit bis hin zu möglichen Personalanpassungen. Und dies wäre für die Konsumstimmung wenig förderlich."

Die Konjunkturerwartung scheint sich dagegen langsam wieder zu erholen. Der Indikator legte zum zweiten Mal in Folge zu. Er lässt damit sein Tief vom Herbst vergangenen Jahres mehr und mehr hinter sich. Das Plus beträgt 4,9 Zähler auf 1,2. "Trotz konjunktureller Schwächephasen, verursacht durch den Handelsstreit zwischen den USA und China und dem Coronavirus, sind die Signale vom deutschen Arbeitsmarkt bislang noch ermutigend", hieß es. "Die Beschäftigung bleibt weitgehend stabil, wenn auch die Dynamik der letzten Jahre der Vergangenheit angehört."

Die Einkommenserwartungen können nicht von den gestiegenen Konjunkturaussichten profitieren. Der Indikator büßt 3,4 Zähler ein und sinkt auf 41,2 Punkte. "Aufgrund der im Großen und Ganzen stabilen Beschäftigungslage werden die Arbeitnehmer auch in diesem Jahr Einkommenszuwächse zu verzeichnen haben, wenn auch nicht mehr ganz so hoch wie zuletzt. Die Rentner können ebenfalls auf eine ansehnliche Erhöhung ihrer Bezüge hoffen", analysierte die GfK.

Trotz geringer Einbußen behauptet die Anschaffungsneigung ihr überaus gutes Niveau. Zwar verliert der Indikator 1,9 Zähler, aber mit 53,6 Punkten ist die Konsumlaune nach wie vor sehr ausgeprägt. "Bislang zeigt sich die Konsumneigung noch unbeeindruckt von konjunkturellem Gegenwind, Handelsstreit und Coronavirus. Eine weitere Eskalation dieser Krisenherde birgt jedoch die Gefahr, dass der Höhenflug der Konsumstimmung ein Ende findet", mahnte die GfK.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/apo/smh

(END) Dow Jones Newswires

February 20, 2020 02:00 ET (07:00 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.