Rückblick: Die Aktien von BASF befinden sich seit dem Verlaufshoch bei EUR 72.17 vom 07. November 2019 in einem Abwärtstrend. Am 10. Dezember wurde der 50er-EMA bei EUR 67.57 nach unten durchbrochen. Das Tagestief wurde bei EUR 66.08 direkt am ...

Den vollständigen Artikel lesen ...