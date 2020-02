Kleinheubach (ots) - Allergien haben in den letzten 50 Jahren im Human- und Tierbereich drastisch zugenommen. Auch immer mehr Hundehalter machen sich vor diesem Hintergrund auf die Suche nach einer Alternative zu konventionellem Hundefutter. In einer klinischen Studie der Ludwig-Maximilians-Universität München wurde nun festgestellt, dass das Hundefutter InsectDog Hypoallergen von Green Petfood eine hilfreiche Lösung für Hunde mit Futtermittelunverträglichkeiten sein kann. Bereits seit 2016 hat das hypoallergene, getreidefreie Alleinfuttermittel auf Basis von Insektenprotein zahlreichen Problemfellen geholfen und leistet gleichzeitig einen positiven Beitrag zum Klimaschutz!Im Rahmen der Fallserie der Ludwig-Maximilians-Universität München bekamen 20 Hunde, die an atopischer Dermatitis infolge einer diagnostizierten Futtermittelallergie litten, 14 Tage lang das hypoallergene, getreidefreie Trockenfutter InsectDog Hypoallergen von Green Petfood. Die Halter der untersuchten Vierbeiner bewerteten sowohl vor dem Beginn als auch am Ende der Studie die Fellqualität sowie die Ausprägung des Juckreizes ihrer Fellnase. Denn: "Das Fell ist der Spiegel des Gesundheitszustands des Hundes", erklärte Prof. Dr. Ralf S. Müller, Leiter der Studie.InsectDog Hypoallergen lindert Allergiesymptome80 % der Hunde zeigten nach der zweiwöchigen Fütterung von InsectDog Hypoallergen signifikante Verbesserungen hinsichtlich ihrer Hautläsionen. Bei über der Hälfte der Vierbeiner ging der Juckreiz zurück und sogar 40 % der Hunde konnten eine deutlich verbesserte Fellqualität vorweisen. Sehr positive Ergebnisse zeigten sich zudem auch in punkto Akzeptanz und Verträglichkeit. Finales Urteil der Studienleiter an der Ludwig-Maximilian-Universität München: "Als Alleinfuttermittel stellt InsectDog Hypoallergen für viele Tiere eine mögliche Alternative zu herkömmlichen kommerziell erhältlichen Diätfuttermitteln und hydrolysierten Diäten dar."Dieses positive Studienergebnis bestätigen auch zahlreiche Kunden der Marke Green Petfood. So berichtete beispielsweise eine Instagram Nutzerin, dass ihr Hund ein hochgradiger Allergiker sei und unter ständigem Juckreiz sowie stumpfem Fell leide, das büschelweise ausfalle. Seit sie ihm jedoch InsectDog Hypoallergen füttert, habe er keine Allergieprobleme mehr und fühle sich wieder richtig wohl.Insekten als aktiver Beitrag zum Klimaschutz!Auch ökologisch gesehen spricht vieles für den Einsatz von Insekten als alternative Proteinquelle im Hundenapf, denn ihre Aufzucht ist wesentlich umweltschonender als die konventionelle Nutztierhaltung. So verbraucht ihre Aufzucht weniger Ressourcen und erzeugt weniger Treibhausgase. Als Futter dient den Krabbeltieren Obst und Gemüse, das es nicht in den Supermarkt geschafft hat. Der Nährstoffboden, in dem die Insekten gezüchtet werden, verwenden Landwirte wieder als Dünger. So entsteht ein perfekter grüner Kreislauf. Green Petfood legt zudem großen Wert darauf, dass die Insekten, die in InsectDog Hypoallergen verwendet werden, ausschließlich aus kleinen Farmen in Europa stammen. Die enge Zusammenarbeit garantiert zum einen eine gleichbleibend hohe Qualität der Rohwaren, zum anderen ermöglicht sie kurze und somit umweltfreundliche Transportwege zu Green Petfoods Stammwerk in Bayern.Green Petfood - innovativ, nachhaltig, außergewöhnlich!Als einer der ersten Tiernahrungshersteller in Deutschland bietet Green Petfood bereits seit 2016 Hundefutter auf Basis von Insekten an und bedient damit die immer größer werdende Nachfrage nach nachhaltigem und innovativem Hundefutter. Doch der Startschuss fiel schon drei Jahre zuvor: 2013 brachte Green Petfood als einer der Pioniere das vegetarische Hundefutter VeggieDog auf den Markt. Das innovative Konzept fand schnell zahlreiche Fans. Bei FarmDog setzt Green Petfood zudem seit 2018 bewusst auf Hühnchen aus artgerechterer Haltung von regionalen Landwirten. 2019 folgte schließlich mit dem FairCat-Sortiment das erste Katzenfutter mit positiver Ökobilanz und Super Premium-Qualität.Quelle: Böhm T.M.S.A., Klinger C.J., Gedon N., Udraite L., Hiltenkamp K., Müller R.S.: Effekt eines Insektenprotein-basierten Futters auf die Symptomatik von futtermittelallergischen Hunden Evalulierung in einer unverblindeten Fallserie. Tierärztliche Praxis Kleintiere 2018; 5; 297-302Über Green PetfoodDie Marke Green Petfood ist Teil des mittelständischen Familienunternehmens ERBACHER the food family aus Kleinheubach im bayrischen Odenwald, einem der führenden Hersteller von Super-Premium-Nahrung für Nutz- und Heimtiere sowie hochwertige Lebensmittel. Ganz im Sinne der Firmenphilosophie "Vordenker und Vormacher für zukunftsfähige Ernährung" setzt Green Petfood auf innovatives und nachhaltiges Futter für Hunde und Katzen. Der Anspruch von Green Petfood ist es, Futter neu zu denken, nachhaltig herzustellen und Tiere vollumfänglich zu versorgen. Unter dem Motto 'Greenify our future' hat es sich Green Petfood zur Aufgabe gemacht, die Welt durch Heimtierfutter grüner zu machen. Daher hat sich die Marke ein ambitioniertes Klimaziel gesetzt: Alle Produkte sollen bis 2020 klimapositiv sein. Um das zu erreichen, gleicht Green Petfood nicht nur seine kompletten CO2-Emissionen, von dem Anbau der Rohware bis in den Napf, über Walderhaltung in Tansania aus, sondern bindet sogar 25% mehr als verursacht wird.