FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Aktien von Fresenius Medical Care (FMC) haben im vorbörslichen Handel am Donnerstag merklich zugelegt. Auf der Handelsplattform Tradegate verteuerten sie sich um 1,8 Prozent zum Xetra-Schlusskurs. Damit setzt sich die in diesem Jahr bislang sehr positive Kursentwicklung fort. Seit Jahresanfang haben FMC-Papiere schon gut 15 Prozent dazu gewonnen.



Analyst Tom Jones von der Berenberg Bank sprach von einem starken vierten Quartal des Dax-Konzerns, von einem beruhigenden Ausblick für 2020 und noch mehr Potenzial für 2021. Es gebe eine Menge Positives, so sein Fazit. Mit seinem Kursziel von 89,95 Euro traut er den Anteilen einen weiteren Kurszuwachs zu./ajx/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

FRESENIUS MEDICAL CARE-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de