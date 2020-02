Ob in Automobilen, in der Medizintechnik oder in automatisierten Industrieanlagen - Embedded-Systeme, also integrierte Rechner, sorgen für die sichere Funktionsfähigkeit. Dazu müssen diese Systeme dauerhaft zuverlässig arbeiten und gegen die jeweiligen Umgebungseffekte wie Vibrationen, hohe Temperaturen etc. geschützt sein. Dies gilt insbesondere bei sicherheitsrelevanten Anwendungen, wie etwa in der Luft- und Raumfahrt. Anders als bei "normalen" PCs, bei denen der neueste, superschnelle Prozessor kaufentscheidend ist, geht es bei Embedded-Systemen um minimale Kosten, möglichst wenig Platz-, Energie- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...