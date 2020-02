Fresenius Medical Care (FMC) hat im vergangenen Jahr dank einer starken Entwicklung in Asien das eigene Ziel erreicht.Der Umsatz und der bereinigte Gewinn stiegen sowohl im vierten Quartal als auch im Gesamtjahr, wie die Dialysetochter des Fresenius-Konzerns überraschend mitteilte. Währungsbereinigt ergab sich zwar beim Ergebnis 2019 ein leichter Rückgang - das hatte der Konzern aber so in Aussicht gestellt.Die Dividende für das abgelaufene Jahr soll angesichts der positiven Entwicklung ...

