Sixth Wave gibt erfolgreiche Tests der AffinityTM CBD-Plattform im Pilotmaßstab bekannt

Vancouver, British Columbia. 20. Februar 2020. - Sixth Wave Innovations Inc. (CSE: SIXW) (OTC:ATURF) (FSE:AHUH) (das "Unternehmen" oder "Sixth Wave" oder "SIXW") gibt die Ergebnisse der Tests ihres AffinityTM-Systems im Pilotmaßstab bekannt. Die Tests dienten zur Verbesserung eines CBD-Destillats (das "AffinityTM-System") in Zusammenarbeit mit einem großen nordamerikanischen Hanfverarbeiter (der "Testpartner").Der Zweck des Tests bestand darin, das AffinityTM-System an die Herstellung von Cannabidiol ("CBD") -Destillat anzupassen, das frei von jeglichem nachweisbaren THC-Gehalt ("T-freies Destillat") ist, während alle anderen wertvollen Cannabinoide erhalten bleiben. Diese Zielsetzung ist für CBD-Prozessoren wichtig, da bei der Chromatografie, der alten Technologie zur Entfernung von THC, allgemein erhebliche Probleme hinsichtlich Kapital- und Betriebskosten, Effizienz und Skalierbarkeit auftreten.Am 20. Dezember 2018 legte der United States Agricultural Improvement Act von 2018 (das "2018 Farm Bill", Agrargesetz) fest, dass Cannabispflanzen und Derivate, die weniger als 0,3 % THC enthalten, nach US-Bundesgesetz keine kontrollierten Substanzen mehr sind und auf Bundesebene unter der Aufsicht des US-Landwirtschaftsministeriums ("USDA", United States Department of Agriculture) in Abstimmung mit den staatlichen Landwirtschaftsministerien, die sich für eine primäre Regulierungsbehörde entscheiden, die bundesstaatlich genehmigte Hanferzeugung erlaubt. Produkte, die den akzeptablen Prozentanteil an THC enthalten, gelten als konform ("T-konform"). Produkte mit THC-Mengen unterhalb "der Nachweisgrenze" gelten als T-frei ("T-frei"). Das Testteam hat die AffinityTM-Einheit auf die Herstellung von T-freiem und T-konformem CBD-Destillat angepasst.Zusammenfassung des PilotmaßstabsLink zum DiagrammDas obige Diagramm zeigt die indikativen Ergebnisse der internen Tests an und bietet eine vergleichende Analyse der Verbesserungsfähigkeiten des AffinityTM-Systems im direkten Vergleich zu Destillat, das mithilfe der herkömmlichen Chromatografie verbessert wurde. Das durch das AffinityTM-System erzeugte CBD-Destillat enthielt ungefähr die Hälfte der Menge an unerwünschtem THC im Vergleich des mittels Chromatografie hergestellten Destillats."Diese Ergebnisse zeigen die überlegene Selektivität und Extraktionsfähigkeit des AffinityTM-Systems gegenüber der Chromatografie", sagte Dr. Jonathan Gluckman, President und CEO von Sixth Wave. "Ich bin sehr begeistert und stolz auf das Sixth Wave-Team und seine Fähigkeit, sich schnell dorthin zu wenden, um den sich ändernden Anforderungen der Cannabis-/Hanfindustrie gerecht zu werden. Wie wir wissen, wird eine große Herausforderung für die Cannabinoid-Reinigungsindustrie die Bereitstellung von Anpassungsmöglichkeiten und Flexibilität sein, wobei medizinische und Freizeitanwendungen eine außergewöhnliche Produktvielfalt erfordern. Das AffinityTM-System ist in dieser Hinsicht sehr leistungsfähig und kann Extraktionsmedien so anpassen, dass eines der Hunderte von Cannabinoiden, die uns zur Verfügung stehen, gewonnen wird. Unsere derzeitige Errungenschaft bei der Lieferung eines T-freien Destillats im industriellen Maßstab ist wichtig, kratzt jedoch nur an der Oberfläche unserer Fähigkeiten im Cannabissektor."AffinityTM-Pilotprojekt und Design der ProduktionseinheitDas AffinityTM-Pilotprojekt ist das Ergebnis einer Zusammenarbeit zwischen Sixth Wave und zahlreichen Testpartnern, die eine breite Palette von Spezialgebieten umfasst, darunter das Design von Polymerperlen, der Ausbau der Perlenproduktion, das Gerätedesign und die Cannabinoidextraktion. Das Team umfasst vor allem; Don Riley, Affinity Farms; Aris Kalivretenos, Aurora Analytics; Billy Chavis, Paragon Processing LLC und Earl Ross, Natural Ascent Consulting. Die daraus resultierenden Arbeiten waren hilfreich bei der Optimierung der Leistung des AffinityTM-Systems und schlagen neue Wege ein im Bereich der Nanotechnologie zur Materialdetektion und Extraktion. Der AffinityTM-Entwicklungsprozess umfasste bisher über 85 Experimente mit mehr als 30 pro Experiment analysierten Datenelementen. Die resultierenden 2.550 Datenelemente haben einen breiten Probensatz zur Bestimmung von Betriebsparametern für eine optimierte Systemleistung geliefert.Sixth Wave bezieht diese Variablen nun in das Design von AffinityTM-Produktionseinheiten ein. Die Fluiddynamik ist eine Schlüsselkomponente des Gerätedesigns. Die Arbeiten umfassten die sorgfältige Analyse der Flüssigkeitsdispersion, Homogenisierung und des Gegendrucks in Bezug auf die Partikelgröße und den Typ der AffinityTM-Perlen, die alle die Leistung des Systems beeinflussen. Unterschiedliche Ethanol-/Wassergemische, Destillatverdünnungsverhältnisse, Durchflussraten und Flüssigkeitsvolumina werden in den aktuellen Satz von Standardbetriebsparametern (SOP, Standard Operating Parameters) aufgenommen.Basierend auf diesen Ergebnissen geht das Unternehmen nun zum Produktionsmaßstab über. Die Entscheidung, die Produktion zu beschleunigen, folgte einer Reihe erfolgreicher Perlenformulierungen, von denen jede den Weg zum Design des Molecular Imprinted Polymer ("MIP", molekular geprägte Polymere) der nächsten Generation und zu quantitativen Verbesserungen bei der THC-Reinigung ebnete. Das Unternehmen sammelt und analysiert derzeit die Leistungsdaten, die für die Verfeinerung des Designs und den Beginn des vollständigen Produktionsprozesses der AffinityTM-Systeme erforderlich sind.Der AffinityTM-VorteilVergleichsergebnisse zwischen AffinityTM und Chromatografie zeigen, dass AffinityTM die Chromatografieleistung in Bezug auf Produktretention und Ausbeute übertrifft sowie signifikante Einsparungen bei Kapital- und Betriebskosten aufweist. Während das Hauptaugenmerk der Testarbeit auf der THC-Reinigung lag, hat Sixth Wave bereits gezeigt, dass das AffinityTM-System als direkte Cannabinoid-Isolierungs- und Reinigungstechnologie verwendet werden kann und man die Destillation bei der Verarbeitung von Rohextrakten und raffinierten Destillaten eliminieren kann.Die oben genannten Faktoren sind besonders wichtig für Cannabisverarbeiter, die sich auf den Vape- und Esswarenmarkt konzentrieren. In solchen Fällen ist die Herstellung eines gemischten Cannabinoid-Isolats ein Zwischenschritt, um Produkte zuverlässig zu dosieren, die vom Körper leicht adsorbiert werden. Die Möglichkeit, Rohextrakte zu entnehmen, die Hauptlipide durch Ausfällung und Filtration zu trennen, anstatt sie durch vollständige Winterization zu trennen, und diese direkt mit dem AffinityTM-System zu verarbeiten, bietet einen großen Vorteil hinsichtlich der an THC- und CBD- Ausbeute sowie potenzielle Einsparungen für den Betreiber in Bezug auf die Vorabgerätekosten und die laufenden Betriebskosten.Zusätzlich zum Vorstehenden weisen Laborarbeiten mit schwermetallhaltigen Extrakten darauf hin, dass das AffinityTM-System die Cannabinoide isolieren und entfernen kann, ohne die Metallverunreinigungen weiterzugeben. Die Prüfung der Fähigkeit zur Entfernung von Pestizidkontaminanten ist ebenfalls im Gange. Als Ergebnis dieser Tests hat das Unternehmen Verhandlungen mit mehreren Cannabisproduzenten über den Einsatz von AffinityTM-Systemen vor der Produktion aufgenommen."Die Pflanzengenetik wird erfolgreich manipuliert, um die Produktion von Ziel-Cannabinoiden unter Ausschluss anderer zu steigern", kommentierte Dr. Gluckman. "Unsere Fähigkeit, der Genetik bei der Maximierung der Extraktion und Isolierung dieser Cannabinoide einen Schritt voraus zu sein, wird ein Schlüssel zum Erfolg sein. Wie unsere bisherigen Erfolge zeigen, sind wir zuversichtlich, unseren Kunden weiterhin modernste Nanotechnologielösungen anbieten zu können, um diesen Veränderungen gerecht zu werden und ihre Wettbewerbsvorteile zu erhalten."Verstärkung des EntwicklungsteamsDas Unternehmen berichtet weiter über die Aufnahme von Natural Ascent Consulting ("NAC") in sein Entwicklungsteam. NAC ist im gemeinsamen Besitz von Kameron Walker und Earl Ross und bringt mehr als 5 Jahre Erfahrung an spezifischen Hanf- und Cannabiserfahrungen aus der Industrie in das AffinityTM-Team ein.Kameron Walker ist ein weithin bekannter Experte für die Extraktion und Reinigung von Hanf und Cannabis im industriellen Maßstab. Sein Kontaktnetzwerk für die Cannabinoid verarbeitende Industrie ist umfangreich und umfasst alle wichtigen Gerätehersteller und Dienstleistungsunternehmen. Kameron hat die frühe und fortgeschrittene Entwicklung einer breiten Palette von Technologien unterstützt, darunter Zentrifugen, Kühlsysteme, Lösungsmittelrückgewinnung, Destillation und andere.Earl Ross hat eine klassische Ausbildung zum Chemieingenieur und hat 2010 seinen Abschluss an der Pennsylvania State University gemacht. Von der analytischen Chemie in einem Labor über die Datenerfassung als Feldingenieur auf den Ölfeldern bis hin zum Ausbruch und schließlich die Selbständigkeit und Beratungstätigkeit hinsichtlich der Extraktion und analytischen Chemie in der Hanf- und Cannabisindustrie verfügt Earl über eine Vielzahl von Branchenerfahrungen, um Lösungen für neue Herausforderungen zu finden, denen sich die schnell wachsende Hanf- und Cannabisindustrie jetzt gegenübersieht.Über Sixth WaveSixth Wave ist ein Nanotechnologieunternehmen in der Entwicklungsphase, das sich auf die Extraktion und den Nachweis von Zielsubstanzen auf molekularer Ebene mit seinen patentierten Technologien im hochspezialisierten Gebiet der molekular geprägten Polymere konzentriert. 