FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Mit Aktienkäufen haben Anleger am Donnerstag auf einen Zukauf von Dialog Semiconductor reagiert. Die Papiere des Halbleiterherstellers legten auf Tradegate um 4,5 Prozent zu auf 40,25 Euro im Vergleich zum Xetra-Schluss am Vortag. Sie waren damit größter vorbörslicher Kursgewinner im MDax .



Händler verwiesen darauf, dass die übernommene Adesto Technologies schon vergleichsweise frühzeitig gewinnsteigernd für Dialog Semiconductor werden dürfte. Auch die in Aussicht gestellten Synergien seien positiv. Zudem könne sich Dialog Semiconductor mit den neuen Produkten und Vetriebskanälen weiter von Apple absetzen, worauf am Markt nach wie vor der Fokus liege./bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

DIALOG SEMICONDUCTOR-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de