ROY Asset Holding SE: verkauft Kirby Interchange in Houston/TexasDGAP-Ad-hoc: ROY Asset Holding SE / Schlagwort(e): Verkauf ROY Asset Holding SE: verkauft Kirby Interchange in Houston/Texas20.02.2020 / 09:01 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.ROY Asset Holding SE verkauft Kirby Interchange in Houston/Texas20. Februar 2020, Hungen - Die ROY Asset Holding SE (WKN RYSE88, ISIN DE000RYSE888) hat heute einen Vertrag zum Verkauf der Kirby Interchange, einer flexibel nutzbaren Gewerbefläche in Houston/ Texas, abgeschlossen. Der Verkaufspreis liegt bei USD 35 Millionen und somit deutlich über Plan.Die ROY Asset Holding SE erwarb die Immobilie im August 2017 zu einem Kaufpreis in Höhe von USD 24,8 Millionen. Die erwartete Eigenkapitalverzinsung auf die vermietete Fläche belief sich anfänglich auf ca. 11,9% p.a. Während der Haltedauer der Immobilie wurden weitere Investitionen getätigt und die Eigenkapitalverzinsung somit auf ca. 17,5% p.a. über die Haltedauer erhöht werden.Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:Kontakt: Matthias Herrmann Geschäftsführender Direktor ROY Asset Holding SE Gießener Str. 42 35410 Hungen Tel. +49 (0)69 710455155 Fax +49 (0)69 710455450 E-mail: ir@royasset.de Oder besuchen Sie: www.royasset.de20.02.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: ROY Asset Holding SE Gießener Str. 42 35410 Hungen Deutschland Telefon: +49 (0) 69 710455155 Fax: +49 (0) 69 710455450 E-Mail: ir@roykeramik.de Internet: www.roykeramik.de ISIN: DE000RYSE888 WKN: RYSE88 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Stuttgart; Wiener Börse (Dritter Markt (MTF))