FRANKFURT (Dow Jones)--Die französische Schneider Electric hat 2019 dank einer guten Entwicklung in all ihren Sparten ein Gewinnwachstum erzielt und erhöht ihre Jahresdividende. Beim Umsatz erreichten die Franzosen ein organisches Wachstum von 4,2 Prozent. Mit Blick auf das laufende Jahr sieht Schneider Electric, die derzeit die Stuttgarter RIB Software übernehmen will, ein organisches Wachstum zwischen 1 und 3 Prozent. Die negativen Auswirkungen des Coronavirus auf den Umsatz im ersten Quartal schätzt der Konzern auf rund 300 Millionen Euro, hauptsächlich in China. Im Laufe des Jahres, vor allem in der zweiten Jahreshälfte, sollten sich die Umsätze aber annähernd erholen.

Der Konzern habe ein starkes organisches Wachstum im Energiemanagement gesehen und wachse zudem im Bereich Industrial Automation auch dank des Hybridgeschäfts, erklärte Jean-Pascal Tricoire, Chairman und CEO, zum Jahresresümee. Der Nettogewinn kletterte um 3,4 Prozent auf 2,41 Milliarden Euro und die Einnahmen lagen bei 27,16 Milliarden Euro. Die bereinigte EBITA-Marge verbesserte sich auf 15,6 von vorher 15,1 Prozent. Im Schlussquartal legte der Konzernumsatz organisch um 3 Prozent auf 7,31 Milliarden Euro zu, davon generierten die Franzosen 5,67 Milliarden Euro aus dem Bereich Energy Management und 1,6 Milliarden Euro aus der Sparte Industrial Automation.

Von Oktober bis Dezember berichtete Schneider Electric bei Industrial Automation ein organisches Wachstum von 1,9 Prozent. Zur Entwicklung der Markttrends in dem Bereich erklärte der Siemens-Wettbewerber, die Verkäufe am OEM-Endmarkt seien ziemlich mau gewesen, mit einem Rückgang in Nordamerika und Europa. In anderen Regionen, darunter auch China, habe es ein Wachstum gegeben. Der Umsatz aus den Prozess- und Hybrid-Endmärkten wuchs den weiteren Angaben zufolge im vierten Quartal im mittleren einstelligen Bereich. Für 2019 hebt Schneider Electric die Dividende um 8,5 Prozent auf 2,55 Euro je Aktie an.

February 20, 2020

