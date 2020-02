FRANKFURT (Dow Jones)--Nur noch leicht im Plus zeigen sich die DAX-Futures am Donnerstagmorgen. Die in der Nacht zwischenzeitlich übersprungene 13.800er-Marke kann der FDAX nicht verteidigen. Jedoch stehe der Gesamtmarkt aktuell auch nicht im Fokus, heißt es im Handel. Dort konzentriere man sich auf die Abarbeitung einer Flut an Quartalszahlen. Der März-Kontrakt steigt um 9 auf 13.782 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 13.824 und das Tagestief bei 13.719 Punkten. Umgesetzt wurden bisher 8.800 Kontrakte.

February 20, 2020 02:36 ET (07:36 GMT)

