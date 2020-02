In den vergangenen Wochen war es etwas ruhiger geworden um Nordex. Doch am Donnerstag meldet der Turbinenbauer wieder einmal einen Auftrag. Die Bücher sind ohnehin prall gefüllt. An der Börse reicht das aber nach wie vor nicht für den Ausbruch. Die Aktie pendelt weiter um die 12-Euro-Marke.Nordex liefert 24 Turbinen für 83 Megawatt nach Brasilien. Dort wird die vierte Ausbaustufe eines Windparks fertiggestellt - Nordex hat auch für die ersten Abschnitte die Turbinen mit einer Leistung von insgesamt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...