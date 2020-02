Dialog Semiconductor plc (ISIN: GB0059822006) meldet sich als Käufer am Unternehmnsmarkt zurück. Gute Zahlen gab es schon und jetzt ein 500 Mio. Zukauf - man hat noch einiges vor. Dialog wird§aus der Kasse" Adesto für 12,55 US$ je Aktie in bar oder circa 500 Mio. US$ erwerben. Es wird erwartet, dass die Transaktion für Dialog innerhalb des ersten Kalenderjahres nach Abschluss einen positiven Beitrag zum Gewinn pro Aktie leisten wird. Dialog erwartet für das zusammengeführte Unternehmen innerhalb des ersten Kalenderjahrs nach Abschluss jährliche Kostensynergien in Höhe von circa 20 Mio. US$. Dialog ...

