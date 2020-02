Meguma Gold Corp.: Bohraktivitäten der MegumaGold grenzen neuen Goldhalo auf dem Projekt Killag abDGAP-News: Meguma Gold Corp. / Schlagwort(e): Bohrergebnis Meguma Gold Corp.: Bohraktivitäten der MegumaGold grenzen neuen Goldhalo auf dem Projekt Killag ab20.02.2020 / 09:10 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Bohraktivitäten der MegumaGold grenzen neuen Goldhalo auf dem Projekt Killag abDie RC-Bohrungen im Jahr 2019 grenzen im tektonischen Korridor durchgehenden Goldhalo ab, der vom Unternehmen ebenfalls in mehreren großen Goldlagerstätten in Nova Scotia wiedererkannt wird20. Februar 2020Halifax, Nova Scotia. MegumaGold Corp. (CSE: NSAU, OTC: NSAUF, FWB: 2CM2) ("MegumaGold" oder das "Unternehmen") gibt bekannt , dass das Unternehmen für sein Projekt Killag im Goldbezirk Killag von Nova Scotia, Kanada, eine geologische Modellierung und Studie über die Goldverteilung im Grundgebirge initiiert hat. Dieses Programm wird die Ergebnisse des RC-Bohrprogramms 2019 (Reverse Circulation, Rückspülbohrungen) des Unternehmens integrieren, das mehrere lange Abschnitte mit anomalen Goldgehalten definiert, die in alterierten Grauwacke- und Tonschiefer-Bohrkernen vorkommen. Diese Abschnitte kommen entlang der Achse der Antiklinale Killag Goldenville vor und befinden sich östlich der früheren goldführenden Bohrkernabschnitte und untertägiger Abbaustätten. Die großen Mächtigkeiten der anomalem Goldgehalte in Killag (Tabelle 1) weisen darauf hin, dass sich die Vererzung über die Grenzen der üblicherweise bekannten hochgradigen Quarzgänge erstreckt und in den umgebenden mächtigen Schiefer-/Tonschiefer-/Grauwacke-Paketen abgelagert wurde, die die Wirtsgesteinssequenz bilden. Bemerkenswerterweise beherbergt die Antiklinalstruktur im Goldbezirk auch den Goldenville Gold District, etwa 50 km östlich, in dem laut Aufzeichnungen der Regierung von Nova Scotia zwischen 1862 und 1941 eine historische Goldförderung von 209.383 Unzen erfolgte. Dies ist die höchste historische Produktionszahl, die für einen der Goldbezirke Nova Scotias aufgezeichnet wurde.Theo Van der Linde, President von MegumaGold, erklärte: "Das Erkennen des ausgedehnten Goldhalos in Tonschiefern und Grauwacken in Killag kennzeichnet einen wichtigen Schritt zur Entwicklung eines Verständnisses des Potenzials für großvolumige Lagerstättenszenarien in Killag. Wir glauben, dass der Goldhalo in Killag Teil eines größeren Alterationssystems sein könnte, das ein erhebliches Potenzial für neue Goldentdeckungen auf der Liegenschaft Killag bietet."Das Konzept des Alterationshalos ist in Abbildung 1 schematisch dargestellt und zeigt die Goldvererzung mit einem anomalen Goldhalo, der im Kern einer antiklinalen Falte auftritt. Diese Lagerstättensituation ist typisch für die Nova Scotia Goldfields (Goldfelder), und die in Abbildung 1 dargestellte Bohrung veranschaulicht das Konzept der "Halo-Zone". In den Nova Scotia Goldfields wurden bereits Goldhalos dokumentiert, die Lagerstätten von wirtschaftlicher Bedeutung umgeben. Beispiele hierfür sind unter anderem St. Barbara Ltd.'s Lagerstätten Touquoy, Fifteen Mile Stream, Beaverdam und Cochrane Hill sowie Anaconda Mining Inc.'s Lagerstätte Goldboro.Van der Linde sagte weiter: "Wir sehen dies als einen bedeutenden Meilenstein in der Killag-Geschichte. Die historische Goldproduktion aus einigen der derzeit herausragendsten Lagerstätten der Nova Scotia Goldfields, darunter Touquoy, Fifteen Mile Stream und Beaver Dam, stammte aus engen, hochgradigen Quarzgängen. Erst nach der Entdeckung einer pervasiven Goldvererzung im Nebengestein in solchen Fällen, wurde ihr tatsächliches Potenzial für eine großvolumige Lagerstätte verstanden. In Killag sehen wir jetzt signifikante Mächtigkeiten mit anomalen Goldgehalten innerhalb des Nebengesteins am Rande des Bereichs alter Abbaustätten, in denen schmale Quarzgänge abgebaut wurden. Aufgrund der Erfahrungen an anderen Stellen in den Goldfeldern glauben wir, dass dies eine positive Entwicklung bei der Bewertung des Potenzials der Liegenschaft ist, eine Goldlagerstätte zu beherbergen, die im Großverfahren abgebaut werden kann. "Die RC-Bohrungen im Jahr 2019 in Killag, auf die oben Bezug genommen wurde, lieferten hohe Goldgehalte in mehreren Bohrkernabschnitten aus der alterierten Grauwacke und dem alterierten Tonschiefer (siehe MegumaGolds Pressemitteilung vom 9. Mai 2019). Längere Abschnitte mit kontinuierlichen, anomalen Goldhalten im Bereich von 20 ppb bis 100 ppb wurden in einigen der Bohrungen aus dem Jahr 2019 angetroffen und sie haben ebenfalls eine erhebliche Explorationsbedeutung (Tabelle 1). Das Unternehmen ist der Ansicht, dass dies auf das Vorkommen eines goldhaltigen hydrothermalen Alterationshalos hinweisen könnte, der sich im Zentrum des antiklinalen Korridors in Killag befindet. Dieses Konzept wird durch den internen Alterationsindex und die Ergebnisse der Protokollierung des RC-Bohrkleins unterstützt. Eine detaillierte Studie und dreidimensionale Modellierung des gesamten Datensatzes der RC-Bohrungen im Jahr 2019 in Verbindung mit Datensätzen aus historischen Bohrungen und untertägigen Abbaustätten ist derzeit für Killag im Gange. Das Konzept der anomalen Goldhalos wird in diesen Prozess integriert, um auf der Liegenschaft die Kernbohrziele für 2020 zu definieren.Abbildung 1: Profilschnitt durch ein idealisiertes Modell einer Lagerstätte in den Nova Scotia Goldfields mit Zone eines "Goldhalos", die eine vererzte "Lagerstättenzone" umgibt. /Tabelle 1: KGRC2019-35 and KGRC2019-36, Abschnitte mit geringen GoldgehaltenBo- von bis Län- Gewichteter Enthaltene Enthaltene Anzahl der hr- (m) (m) ge durchschnittli- Maximalge- Minimalge- Gehalte un- (m) cher halte Au halte Au