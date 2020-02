HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Hauck & Aufhäuser hat Sixt Leasing nach dem Kurssprung von "Hold" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel auf 10 Euro belassen. Ein Verkauf des Anteils an der Leasing-Tochter wäre für Sixt ein guter Deal, schrieb Analyst Simon Bentlage in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Mit dem Satz der Sixt-Leasing-Papiere auf den im Raum stehenden Verkaufspreis von 18 Euro ergebe sich eine gute Ausstiegschance./ag/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 20.02.2020 / 08:30 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.02.2020 / 08:30 / MEZ



DE000A0DPRE6

SIXT LEASING-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de