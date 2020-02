Unterföhring (ots) -- Vierteilige Sensations-Dokumentation über die ehemaligeAußenministerin und Präsidentschaftskandidatin der VereinigtenStaaten- Nur zwei Tage nach U.S.-Premiere ab Sonntag, 8. März im Rahmeneiner Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag um 20.15 Uhr aufSky Atlantic HD zu sehen sowie auf Abruf via Sky Q und SkyTicket verfügbar- Europapremiere der Dokumentation mit Hillary Clinton am 24.Februar auf der Berlinale 20. Februar 2020 - Nur zwei Tage nach U.S.-Ausstrahlung zeigt Sky die sehnsüchtig erwartete Dokumentation "Hillary" exklusiv auf Sky.Hillary Rodham Clinton präsentiert in vier aufschlussreichen Episoden nicht nur bisher unveröffentlichte Ausschnitte aus ihrem Wahlkampf 2016, sondern gewährt auch private Einblicke in ihr Leben mit Bill Clinton.In zahlreichen Interviews spricht die ehemalige First Lady, Außenministerin und Präsidentschaftskandidatin über ihren politischen Werdegang, aber auch über den schmerzhaftesten Moment ihrer Ehe.Filmemacherin Nanette Burstein lässt neben Clinton selbst aber auch Ehemann Bill Clinton, ihre Tochter Chelsea sowie Freunde und Journalisten zu Wort kommen, die den politischen und persönlichen Werdegang einer weltweit polarisierenden Frau und Politikerin beleuchten.Die Sensations-Dokumentation feiert im Rahmen der Berlinale ihre Europapremiere in Berlin unter Anwesenheit von Nanette Burstein und Hillary Clinton.Alle vier jeweils einstündigen Episoden der Dokumentation stehen ab Sonntag, 8. März über Sky Q und Sky Ticket auf Abruf zur Verfügung. Im Rahmen der Sonderprogrammierung zum Weltfrauentag sind alle Episoden hintereinander auch um 20.15 Uhr auf Sky Atlantic HD zu sehen.Elke Walthelm, Executive Vice President Content bei Sky Deutschland: "Ich freue mich, dass wir die viel beachtete Sensations-Dokumentation "Hillary" nur kurz nach U.S.-Start auch unseren Sky-Kunden exklusiv präsentieren können. Die ehemalige Außenministerin Hillary Clinton ist eine weltweit beachtete Politikerin, die in ihrer Dokumentation alle Höhen und Tiefen ihres Werdeganges beleuchtet - absolut sehenswert!"Über "Hillary":Regisseurin Nanette Burstein zeigt in vier einstündigen Episoden den Aufstieg Hillary Clintons von der Jurastudentin in Yale zur First Lady, Außenministerin und schließlich als unterlegene Präsidentschaftskandidatin in einer ganz nahen und intimen Erzählweise. Dabei thematisiert Burstein nicht nur die Zerreißproben ihrer Ehe, sondern geht auch der Frage nach, wie Clinton in den Vereinigten Staaten zu einer so angesehenen und gleichzeitig so angefeindeten und umstrittenen Persönlichkeit wurde.Über 1700 Stunden Filmmaterial kam im Rahmen der Recherche zusammen. Nanette Burstein macht daraus eine Geschichte über weibliche Emanzipation und den gesellschaftlichen sowie politischen Aufstieg von Hillary Clinton.Facts:Originaltitel: Hillary, Dokumentation, USA 2020, vier Episoden. Ausführende Produzentin und Regisseurin: Nanette Burstein, Produzenten: Howard T. Owens, Ben Silverman, Fotograf: Bob Chappell, Redaktion: Tal Ben-David. Vertrieben wird die Dokumentation von Dogwoof Sales.Ausstrahlungstermin & Sonderprogrammierung:Sky Atlantic zeigt alle vier Episoden der Dokumentation im Rahmen einer Sonderprogrammierung anlässlich des Weltfrauentages am Sonntag, 8. März um 20.15 Uhr. Zudem sind die Episoden auch auf Abruf über Sky Q sowie Sky Ticket abrufbar.Im Rahmen der Sonderprogrammierung sind unter anderem noch "A Vigilante", "Auf Treu und Glauben", "Bandidas", "Book Club", "Dancing Queens", "Eat, Pray, Love", "Gentleman Jack", "Königin der Wüste", "Madam Secretary", "Marilyn Monroe: Ihr Leben", "Manhattan Queen", "Million Dollar Baby", "Seite an Seite", "Widows" und "Zauberhafte Schwestern" sowie zahlreiche andere Film- und Serienhighlights auf Sky Atlantic zu sehen sowie auf Abruf über Sky Q und Sky Ticket verfügbar.Über Sky Ticket:Mit dem Streaming-Dienst Sky Ticket erleben Kunden das exklusive Programm von Sky flexibel und ohne lange Vertragsbindung. Kunden haben die Möglichkeit, die neuesten Sky Originals, die besten Serien von Partnern wie HBO und Showtime, die aktuellsten Kinoblockbuster sowie exklusiven Live-Sport von Sky auf Geräten ihrer Wahl zu streamen - komplett ohne Receiver. Sky Ticket ist easy online jederzeit kündbar.Über Sky Atlantic HD:Sky Atlantic HD zeigt die herausragenden Programme von HBO, dem erfolgreichsten US-Premiumsender. Neben bei Kritikern und Zuschauern gleichermaßen beliebten Serien gibt es exklusive TV-Premieren der neuesten HBO-Produktionen wie "Westworld" und "Game of Thrones - Das Lied von Eis und Feuer" zu sehen. Darüber hinaus präsentiert Sky Atlantic HD außergewöhnliche Serien von Showtime, wie z.B. "Billions", Sky Originals aus Italien und UK, wie "Gomorrha - Die Serie" oder "Chernobyl". Alle Serien sind sowohl in Deutsch als auch in englischer Originalfassung verfügbar. Darüber hinaus werden ausgewählte Inhalte plattformunabhängig auf Abruf bereitgestellt und können somit völlig flexibel abgerufen werden. Sky Ticket ist als eigenständiger Service - mit monatlicher Laufzeit - der flexible Weg zu Premium-Inhalten von Sky.Über Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot besteht aus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen, vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen und unterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem frei empfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programm zuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. Die Entertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky und Free-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken und viele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme und Live-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlich kündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring bei München ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendem Unterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Stephanie TeicherExternal CommunicationsTel. +49 89 9958 6867Stephanie.Teicher@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandKontakt für Fotomaterial:Carolin NoackTel. +49 89 9958 6808Fotoserver: https://medien.sky.deDL-picture-management-operations@sky.deOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/33221/4525145