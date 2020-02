PARIS (dpa-AFX) - Der Mischkonzern Bouygues hat im Geschäftsjahr von guter Nachfrage für seine Bausparte und vom Wachstum seiner Telekom-Einheit profitiert. 2019 legte der Umsatz konzernweit um sieben Prozent auf knapp 38 Milliarden Euro zu, wie Bouygues am Donnerstag in Paris mitteilte. Auf vergleichbarer Basis wuchsen die Erlöse um fünf Prozent. Das bereinigte operative Ergebnis stieg um gut sieben Prozent auf 1,7 Milliarden Euro. Damit schnitt der Konzern etwas besser als erwartet ab. Die Aktie legte um zwei Prozent zu.



Die Bausparte, die etwas mehr als drei Viertel der Konzernerlöse erwirtschaftet, konnte um 6 Prozent den Umsatz steigern. Die Telekomsparte wuchs um über 13 Prozent. Hier konnte Bouygues im Geschäftsjahr 653 000 neue Mobilfunkkunden hinzugewinnen sowie 427 000 für das Festnetz. Für das Fernsehgeschäft vermeldetet der Konzern ebenfalls steigende Umsätze, hier lag das Wachstum bei 2,1 Prozent. Die Aktionäre sollen eine Dividende inklusive einer Sonderzahlung von 2,60 Euro erhalten (Vorjahr 1,70 Euro).



Für das laufende Jahr erwartet Bouygues für die Bausparte eine Verbesserung der operativen Marge. Auf dem Fernsehsender TF1 soll die Marge erhöht werden. Die Telekomsparte soll die Service-Umsätze und den Mittelzufluss steigern. Bouygues gehört zu den vier Telekomanbietern in Frankreich. Zudem kontrolliert der Konzern den Fernsehsender TF1. Zudem ist Bouygues noch am Zugbauer Alstom beteiligt./stk/zb/jha/

