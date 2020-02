Wer sich als Einkommensinvestor bereits seit einiger Zeit mit zuverlässigen Dividendenaktien beschäftigt, dem werden Dividendenaristokraten wohl ein Begriff sein. Hinter diesem Namen verbirgt sich der elitäre Kreis all derjenigen Auszahler, die bereits seit über 25 Jahren in Folge oder auch mehr ihre Dividende mindestens einmal pro Jahr angehoben haben. Wie gesagt, so weit, so bekannt. Doch sind dir auch Dividendenkönige ein Begriff? Falls nicht, lass uns im Folgenden einmal einen Blick auf diese ...

Den vollständigen Artikel lesen ...