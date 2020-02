Madrid (ots/PRNewswire) - -- RocheDiabetes InsulinStart ist ein Service für Menschen mit Typ-2-Diabetes, der den Übergang von oralen Antidiabetika auf eine ergänzende, lang wirkende Insulintherapie erleichtern soll.-- Durch die Verwendung bewährter Algorithmen bietet der Nachrichten-basierte Dienst Unterstützung in der kritischen Phase der Suche nach der optimalen Dosis für einmal täglich injiziertes lang wirkendes Insulin.-- Der zunächst in die Accu-Chek Smart Pix-Software und später in die RocheDiabetes Care Platform integrierte RocheDiabetes InsulinStart Service ist nun ein Bestandteil des offenen Ökosystems von Roche und soll zu einem effektiveren und personalisierten Diabetesmanagement beitragen.Roche (SIX: RO, ROG; OTCQX: RHHBY) hat heute anlässlich der 13. Internationalen Konferenz über fortgeschrittene Technologien und Behandlungen von Diabetes (ATTD) in Madrid, Spanien, RocheDiabetes InsulinStart vorgestellt. RocheDiabetes InsulinStart soll Menschen mit Typ-2-Diabetes unterstützen, die mit einer einmal täglich injizierten, lang wirkenden Insulintherapie beginnen. Der Nachrichten-basierte Dienst kann Menschen mit Typ-2-Diabetes eine echte Erleichterung verschaffen und Ärzten helfen, die Diabetesbehandlung persönlicher zu gestalten. Im Dezember 2019 erhielt Roche die CE-Kennzeichnung für den RocheDiabetes InsulinStart Service. Die Zertifizierung ebnet den Weg für Pilotprojekte und Studien, die Evidenz generieren.Wenn orale Antidiabetika allein den Blutzucker nicht mehr kontrollieren können, ist die Zugabe einer festgelegten Menge an komplementärem, lang wirksamem Insulin eine bevorzugte Therapieoption. Der Beginn dieser so genannten Basalinsulin-gestützten oralen Therapie (BOT) stellt Patienten und Ärzte gleichermaßen vor Herausforderungen. Die Frustration, den Typ-2-Diabetes nicht in den Griff zu bekommen, geht oft mit der Angst einher, zu viel oder zu wenig Insulin zu spritzen.Viele Menschen mit Diabetes fühlen sich überfordert, das Titrationsschemata zur Optimierung der Behandlung einzuhalten. Studien zufolge erreichen weniger als 40 % der Menschen mit Diabetes am Ende ihrer Insulin-Anpassungszeit ihr glykämisches Ziel1, und mehr als 80 % der Patienten neigen dazu, die Insulintherapie im ersten Jahr nach Beginn abzusetzen2. Diese Ergebnisse weisen darauf hin, dass ein klarer Bedarf an einer Optimierung der Titration in der klinischen Praxis besteht.RocheDiabetes InsulinStart verspricht Unterstützung in dieser kritischen Phase. Ärzte melden ihre Patienten beim Service von RocheDiabetes InsulinStart an. Diesewerden daraufhin durch den Prozess zur schrittweisen Erhöhung des lang wirksamen Insulins begleitet, um ihre individuell optimale Dosierung zu erreichen. Per SMS erhalten sie morgens eine Erinnerung an die nüchterne Blutzuckermessung und abends eine Empfehlung für die Insulindosis."RocheDiabetes InsulinStart erfüllt die Bedürfnisse von Menschen, die einmal täglich lang wirksames Insulin spritzen müssen, mit einem einfachen Service, der einen erfolgreichen Start in die für sie ungewohnte Therapie ermöglicht. Er ermöglicht ihnen, die Anpassung ihrerTherapie im Alltag eigenständig und sicher zu bewältigen", sagt Matthias Koehler, Senior Solutions Development Manager. Der Service kann auch von Personen genutzt werden, die bereits eine Insulintherapie erhalten haben, aber eine Anpassung benötigen, um ihren Typ-2-Diabetes besser kontrollieren zu können.Der RocheDiabetes InsulinStart Service wird als Add-on innerhalb der Accu-Chek Smart Pix-Software angeboten; eine Software die in der Arztpraxis Entscheidungs- und Therapieunterstützung bietet. Ärzte können den Therapieübergang an die Bedürfnisse des Patienten anpassen und während dieser Phase jederzeit die Blutzuckerwerte des Patienten und die injizierten Insulinmengen einsehen. Dies hilft, zusätzliche Praxisbesuche zu vermeiden, und gleichzeitig eine klare, umsetzbare Unterstützung anzubieten, um einen einfachen und effektiven Start in eine lang wirkenden Insulintherapie zu ermöglichen. Nach vier bis 12 Wochen sind die Teilnehmer in der Regel innerhalb ihres persönlichen Zielbereichs und können mit der individuell festgelegten, lang wirksamen Insulindosis fortfahren.Informationen zu DiabetesNach Angaben der International Diabetes Federation3 gibt es derzeit weltweit fast eine halbe Milliarde (463 Millionen) Erwachsene mit Diabetes; bis 2045 wird diese Zahl auf 700 Millionen ansteigen. Die häufigste Form ist der Typ-2-Diabetes, der rund 90 % aller Diabetesfälle ausmacht. Die Kontrolle des Blutzuckerspiegels ist entscheidend für die Verhinderung langfristiger mikro- und makrovaskulärer Komplikationen.5 Basalinsulin ist eine der vorgeschlagenen Behandlungen für Patienten mit Typ-2-Diabetes, deren Diabetes nicht allein mit oralen Antidiabetika unter Kontrolle gebracht werden kann.6 Wie bei vielen chronischen Krankheiten hängt das Erreichen optimaler therapeutischer Ergebnisse sowohl von der Behandlungskapazität als auch von der Therapietreue ab. Insbesondere in diesen Aspekten bietet der RocheDiabetes InsulinStart-Service Unterstützung, um ein besseres Ansprechen auf die Therapiebedürfnisse von Menschen mit Diabetes zu ermöglichen.Quellen[1] Riddle et al: The treat-to-target trial: randomized addition ofglargine or human NPH insulin to oral therapy of type 2 diabeticpatients. Diabetes Care 2003;26(11):3080-6. Target is defined as FPGOriginal-Content von: Roche Diabetes Care, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/120275/4525155