20.02.2020 - Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund (DE0005493092) wird ab der Saison 2020/2021 (Beginn: 01.07.2020) und erstmals in seiner Geschichte über zwei verschiedene Trikot-Hauptsponsoren verfügen: den Spezialchemiekonzern Evonik und das Telekommunikationsunternehmen 1&1. Evonik öffnet den Weg für das innovative Modell, indem der Konzern seine langjährige Partnerschaft mit dem BVB stärker auf internationale Zielgruppen ausrichtet. In der Folge übernimmt 1&1 als Trikot-Sponsor im attraktiven Umfeld der Fußball-Bundesliga. Evonik bleibt Trikot-Hauptsponsor in internationalen Wettbewerben ...

