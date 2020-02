Die Stadtwerke Konstanz stellen sich als Dienstleister noch kundenorientierter auf: Mit dem neuen Kundenmanagementsystem auf Basis von Wilken ENER:GY werden sie die internen Prozesse und damit gleichzeitig den Service für die Kunden deutlich ausbauen. "Wir sind mit unserem Leistungsspektrum, zu dem beispielsweise auch die Bodenseeschifffahrt und die Konstanzer Bäder zählen, wohl eines der am breitesten aufgestellten Stadtwerke deutschlandweit. Damit ist auch unser Spektrum an Kunden sehr weit gefächert", erklärt Markus Heyn, Projektleiter bei den Stadtwerken Konstanz. "Gleichzeitig sind wir vielen verschiedenen Einflussfaktoren unterworfen: dem Prozess der rasanten Digitalisierung, größer werdenden Datenmengen und einer Erwartungshaltung der Kunden uns gegenüber". Mit dem neuen Kundenmanagementsystem der Wilken Software Group sollen nun die verschiedenen, bisher vollkommen voneinander getrennten Sparten, Systeme und Daten in einem System unter Einhaltung der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) zusammengeführt werden. "Ziel ist es, ein durchgängiges, konzern- und stadtweites Kundenerlebnis zu schaffen", so Markus Heyn. Basis für das neue Konstanzer Kundenmanagement ist die Option, mit Wilken ENER:GY die Kunden über sämtliche Sparten und Mandanten hinweg "klammern" zu können. Auf diese Weise kann eine übergreifende 360º-Sicht auf alle Kunden und Kundengruppen aufgebaut werden. Mit Hilfe der Wilken E-Marketing-Suite wird darauf eine individualisierbare One2One-Kundenkommunikation über Portale, Apps, Mail oder Kundenkarten aufgesetzt. Zum Einsatz kommen auch das neue P/5 Card-Management sowie die Nebenleistungsabrechnung, mit der auch die Bereiche Schifffahrt, Fähren, Bäder, ÖPNV oder E-Mobilität integriert werden. Ein Beispiel für ein verbessertes Kundenerlebnis infolge des neuen Systems könnte beispielweise die Online-Bestellung mehrerer Produkte mit nur einem einzigen Account sein: "Kunden, die sich künftig im virtuellen Kundenzentrum einloggen, sollen nicht nur rund um die Uhr Zeitkarten für den ÖPNV kaufen, sondern auch weitere Produkte wie beispielsweise die Funktion der E-Ladekarte freischalten können", erklärt Markus Heyn. Dies soll dann nicht nur webbasiert, sondern auch über die Verbindung mit der "Mein Konstanz"-App möglich sein. Die Stadtwerke Konstanz Die Stadtwerke Konstanz GmbH, eine Gesellschaft im Eigentum der Stadt Konstanz, zählt zu den größten Energieversorgungs- und Verkehrsunternehmen am Bodensee. Das Kerngeschäft erstreckt sich neben der Versorgung mit Ökostrom, Erdgas und Trinkwasser auch auf Telekommunikationsdienstleistungen sowie den Betrieb des Konstanzer Stadtbusses und der Fährverbindung Konstanz-Meersburg. Zum Unternehmen gehören auch die Bodensee-Schiffsbetriebe (BSB) sowie die Konstanzer Bäder als Tochterunternehmen. Damit ist das Unternehmen hinsichtlich des Tätigkeitsspektrums das wohl am breitesten aufgestellte Stadtwerk in Deutschland. Kontaktdaten: Wilken Software Group - Dominik Schwärzel Hörvelsinger Weg 29-31 - 89081 Ulm Tel.: +49 731 96 50-0 presse@wilken.de - www.wilken.de Stadtwerke Konstanz GmbH - Christopher Pape Unternehmenskommunikation Max-Stromeyer-Straße 21-29 - 78467 Konstanz Tel.: +497531 803-2141 c.pape@stadtwerke-konstanz.de www.stadtwerke-konstanz.de Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: Press'n'Relations GmbH - Uwe Pagel Magirusstraße 33 - 89077 Ulm Tel.: +49 731 962 87-29 upa@press-n-relations.de - www.press-n-relations.de Über die Wilken Software Group Seit 1977 entwickelt die Wilken Software Group mit Hauptsitz in Ulm eigene ERP-Standardsoftware für die Abbildung betriebswirtschaftlicher Kernprozesse - sei es im Finanz- und Rechnungswesen, der Materialwirtschaft oder der Unternehmenssteuerung. Wilken verbindet mit 600 Mitarbeitern an sieben Standorten in Deutschland, der Schweiz und Spanien Standardsoftware und Individualprogrammierungen zu einem Lösungsportfolio für mittlere und große Unternehmen. Zusätzlich bietet Wilken Branchenlösungen für die Versorgungs-, Sozial- und Tourismuswirtschaft, Gesundheit & Versicherungen, Kirchen und Finanzen & ERP. Dies ist eine Presseinformation der Wilken GmbH, die auch die Verantwortung für die Inhalte übernimmt.

