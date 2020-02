Die europäischen Börsen haben sich am Mittwoch wieder von ihrem Vortagsrücksetzer erholt. Beherrschendes Thema blieb der Coronavirus und seine Folgen, nun aber mit neuer Hoffnung. Anleger setzten dabei wieder auf die Maßnahmen zur Stützung der chinesischen Wirtschaft, unter anderem mit billigem Notenbankgeld und staatlicher Hilfsbereitschaft für chinesische Fluglinien. Der europäische Leitindex EuroStoxx 50 stieg am Ende um 0,8% und bewegte sich damit wieder auf dem höchsten Niveau seit zwölf Jahren, für den französischen CAC 40 ging es um 0,9% nach oben, der deutsche Dax konnte ein Plus von 0,8% erzielen und der englische FTSE 100 schloss mit einer 1,0% höheren Notierung. Aus Branchensicht notierten europaweit alle Sektoren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...