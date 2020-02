Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Anleihen aus den Schwellenländern konnten an den positiven Jahresabschluss anknüpfen und im Januar den freundlichen Trend aus dem Vorjahr fortsetzen, so die Experten von Union Investment.Gemessen am JP Morgan EMBI Global Diversified-Index habe der Gesamtmarkt ein Plus von 1,5 Prozent verbucht. Die Risikoaufschläge (Spreads) hätten sich zunächst seitwärts bewegt und seien dann ab Mitte Januar angestiegen. Per saldo hätten sich die Spreads um rund 25 auf 315 Basispunkte ausgeweitet. Ursächlich für diese gegensätzlich erscheinende Entwicklung aus positivem Gesamtertrag und gleichzeitig höheren Risikoaufschlägen sei der starke Renditerückgang bei US-Treasuries gewesen. Die als sicher geltenden US-Papiere hätten in Folge einer Verunsicherung durch das Corona-Virus eine hohe Nachfrage verbucht, die sich letztlich im zehnjährigen Laufzeitenbereich mit einem Renditerückgang von über 40 Basispunkten widergespiegelt habe. ...

