Aktien der beiden Banken-Größen Deutsche Bank und Commerzbank für das Depot? Bei dieser Frage dürfte so mancher Anleger abwinken und vielleicht noch eine hämische Bemerkung hinten anhängen. - Kein Wunder, bei der schwachen Kursentwicklung, die beide Aktien in den vergangenen Jahren zeigten, aber auch angesichts der Konkurrenz von alternativen Anbietern im Zahlungsverkehr oder auch in der Geldanlage, den Herausforderungen durch die Digitalisierung und nicht zuletzt natürlich das Niedrigzinsumfeld und dem Druck auf die Zinsmarge. Doch voreilig abschreiben sollte man beide Aktien nicht. Die jüngere Kursstärke setzt dahinter ein Ausrufezeichen. Ist speziell für die Commerzbank-Aktie noch mehr drin?



