Neu-Isenburg (ots) - PEPSI MAX FEIERT DIE PREMIERE DER INTERNATIONALEN FUßBALLKAMPAGNE 2020 MIT EINEM ACTIONREICHEN WERBESPOT UNTER DER REGIE EINES PREISGEKRÖNTEN FILMEMACHERSFORTHELOVEOFIT - Pepsi MAX® präsentiert seine internationale Fußballkampagne 2020 und zelebriert die Partnerschaft mit der UEFA Champions League. Die noch nie dagewesene Kollaboration mit vier der weltbesten Fußballer wird von einem energiegeladenen Werbespot begleitet, der Fußballfans auf der ganzen Welt garantiert begeistern wird.In diesem Jahr begrüßt Pepsi MAX zwei neue Spieler in seiner beeindruckenden Reihe von Fußballtalenten. Weltmeister Paul Pogba und die vierfache Sensation von Manchester City, Raheem Sterling, gesellen sich zu den bereits aus anderen Pepsi MAX-Kampagnen bekannten Stars, wie dem sechsfachen Ballon d'Or-Sieger, Leo Messi, und dem amtierenden UEFA Champions League-Sieger, Mohamed Salah. Die vier Spieler treten im internationalen Werbespot "Play Never Stops" gegeneinander an, zeigen ihr außergewöhnliches Können und ihre Beweglichkeit, während sie um die letzte Dose Pepsi MAX kämpfen.Für den Spot engagierte Pepsi MAX den preisgekrönten Filmproduzenten und Regisseur Henry Scholfield, der für seine ikonischen Musikvideos für erstklassige Künstler bekannt ist. "Play Never Stops" bietet ein kreatives Mash-Up mit aufregendem Storytelling in schnellen Schnitten, das den Fans zeigt, wie weit die Spieler für den köstlichen Geschmack von Pepsi MAX gehen."Es war ein Privileg, mit solchen Weltklasse-Spielern für die diesjährige Pepsi MAX-Fußballkampagne zusammenzuarbeiten", sagte Scholfield. "Jeder von ihnen stellte für den Spot auf herausragende Weise seine Persönlichkeit dar, so natürlich und gekonnt wie auf dem Spielfeld. Pepsi MAX, unser kreatives Team und alle Verantwortlichen in der Post-Produktion waren großartige Partner in der Zusammenarbeit. Jeder von ihnen hat alles gegeben, um den Film zu dem epischen Stück zu machen, das es ist."Der diesjährige Werbespot featured den lateinamerikanischen Song "Presidente", der aktuell, schnell, unterhaltsam und voller Energie ist - so wie die Pepsi MAX-Fußballkampagne 2020. Der Titel des aufstrebenden Künstlers WOST und der Sängerin Ginette Claudette unterstreicht das Engagement der Marke zur Förderung von jungen Musiktalenten.Die Kampagne wird in mehr als 80 Ländern weltweit ausgespielt und steht im Zeichen der internationalen Plattform und dem Slogan der Marke PEPSI, FOR THE LOVE OF IT, die im vergangenen Jahr startete und Fans ermutigt, alles zu geben für die Dinge, die sie lieben. Die internationale Kampagne bietet außerdem Behind-the-scenes Content, eine Auswahl von Dosen mit den Spielern in limitierter Auflage sowie PoS-Materialien.Leo Messi kommentierte: "Wie immer hat es sehr viel Spaß gemacht, Teil der Pepsi-Fußballkampagne zu sein. Mit einem neuen Team von Spielern, spannenden Herausforderungen und einem lustigen und kreativen Spot wird die Kampagne definitiv nicht enttäuschen."Mohamed Salah sagte: "Es ist großartig, für ein weiteres Jahr und eine weitere globale Fußballkampagne bei Pepsi an Bord zu sein. Ich bin sicher, den Fans wird es gefallen."Paul Pogba kommentierte: "Es hat so viel Spaß gemacht, den neuen Pepsi-Spot zu filmen. Ich hoffe, die diesjährige Kampagne ermutigt unsere Fans weiterhin, ihre Leidenschaften zu leben und sich voll für die Dinge einzusetzen, die sie lieben."Raheem Sterling sagte: "Ich bin begeistert, ein Teil des Pepsi-Fußballteams zu sein! Die diesjährige Kampagne ist vollgepackt mit großartiger Energie, mit einer echten Mischung aus Musik, Mode und vor allem mit erstaunlichen Fußballfähigkeiten."Während der Dreharbeiten des Spots 2020 hat Pepsi MAX eingefangen, wie die Spieler ihre verborgenen Talente für die PepsiCanBalance Challenge zeigen, darunter Pogba, der seine limitierte Dose perfekt auf dem Rand eines Glases balanciert und Sterling, der die Mannschaftsmitglieder beeindruckt, indem er die Dose auf seinem berühmten rechten Fuß balanciert. Salah und Messi folgen entsprechend, Salah schafft die Balance der Dose auf einem Fußball und Messi balanciert mit seinen ruhigen Händen zwei Dosen gleichzeitig. Die Spieler inspirieren Influencer und Fußballfans dazu, die PepsiCanBalance Challenge selbst zu wiederholen.Natalia Filippociants, Vice President Marketing, Global Beverages, PepsiCo, kommentierte: "Wir freuen uns so sehr, diese lebhafte und aufregende Kampagne zu starten. Wir haben einige der besten Fußballspieler ausgewählt, ihre kulturellen Einflüsse vom Spielfeld geholt und sie in unkonventionelle Situationen mit unerwarteten Wendungen, viel Lachen und Überraschungen gebracht. Unser Ziel war es, mit der Energie des Spots zu spielen und die Menschen zu unterhalten, anstatt Menschen zu zeigen, die unterhalten werden. Wir hoffen, dass unsere Fans mit den 'Play Never Stops'- Geschichten genauso viel Spaß haben werden wie wir bei der Entstehung hatten!"Pepsi MAX ist stolzer Sponsor der UEFA Champions League. Im Rahmen des diesjährigen Sponsorings launcht die Marke limitierte Pepsi- und Pepsi MAX-Flaschen, auf denen alle vier Spieler abgebildet sind. Zudem ziehen diese die Blicke mit aufmerksamkeitsstarken goldenen Deckeln auf sich und bieten als Code im Deckel ein Gewinnspiel mit Chance auf Finaltickets. Ergänzt wird die Aktion durch attraktive PoS-Platzierungen, etwa eine Kooperation von Pepsi MAX und Lay's Chips als "Perfect Match" für das nächste Spiel.Die Kampagne findet online unter FORTHELOVEOFIT statt.Hochauflösendes Bildmaterial finden Sie unter: https://bit.ly/38IzymRÜber PepsiCoPepsiCo Produkte werden von Verbrauchern pro Tag mehr als eine Milliarde Mal in über 200 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt konsumiert. Mit seinem umfangreichen Angebot an Nahrungsmitteln und Getränken, zu dem unter anderem die Marken Frito-Lay, Gatorade, Pepsi-Cola, Quaker und Tropicana gehören, erzielte PepsiCo 2019 einen Nettoumsatz von mehr als 67 Milliarden US-Dollar. Das Produktportfolio von PepsiCo umfasst eine Vielzahl an genussvollen Lebensmitteln und Getränken, darunter 23 Marken, die jährlich jeweils mehr als 1 Milliarde US-Dollar Umsatz generieren.PepsiCo wird von der Vision geleitet, der globale Marktführer für Convenient Foods and Beverages zu sein - durch "Winning with Purpose". 