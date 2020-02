FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Die Aktien von Fuchs Petrolub sind nach der Veröffentlichung von Geschäftszahlen unter Druck geraten. Trotz einer das zweite Quartal in Folge übertroffenen Gewinnprognose summierten sich die Abschläge zuletzt auf 2,9 Prozent. Die Anteilscheine des Schmierstoffherstellers rutschen damit an das Ende des Mittelwerte-Index MDax .



Laut Analyst Markus Mayer von der Baader Bank ist die Prognose eines prozentual einstelligen Umsatz- und Gewinnwachstums für 2020 Ausdruck der Risiken, die mit dem Coronavirus einhergehen. Dieser Einfluss sei bisher noch nicht eingepreist.



Der Kurstrend für die Anteilsscheine von Fuchs bleibt damit vorerst negativ: Nachdem in der vergangenen Woche die 50-Tage-Linie als mittelfristiger Trendindikator zum Schlusskurs unterschritten wurde, liegt der Kurs nun auch unter der 21-Tage-Linie als kurzfristige Trendlinie./ssc/bek/jha/



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

