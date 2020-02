Die Aktie von Aurora Cannabis hat am Mittwoch wieder ein Lebenszeichen von sich gegeben. Das Papier ging mit einem Plus von 3,7 Prozent auf 2,26 Kanadische Dollar aus dem Handel an der Heimatbörse in Toronto. Beflügelt hat die Aktie eine Hochstufung durch MKM Partners profitiert. Analyst Bill Kirk von MKM Partners hat die Aktie von Aurora Cannabis am Freitag vergangener Woche von Sell auf Hold hochgestuft. Zudem beflügelten den Gesamtmarkt die starken Zahlen von Canopy Growth.Kirk begründete seine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...