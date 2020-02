Cartier Resources überzeugt nicht nur durch eine Serie an guten Bohrergebnissen. Der Goldexplorer aus Quebec will eine weitere Ressourcenschätzung vorlegen und dürfte damit in neue Dimensionen wachsen. CEO Philippe Cloutier gibt im Rahmen eines kostenlosen Video-Webinars nun ein Update und stellt sich den Fragen der Anleger.

Vorstandschef stellt sich den Fragen der Anleger

Cartier Resources (0,17 CAD | 0,11 Euro; CA2210131058) hat erst gestern wieder sehr gute Bohrergebnisse für sein Chimo Mine-Projekt in Quebec veröffentlicht (mehr hier). Zudem arbeitet das Unternehmen an einer neuen Resourcenschätzung. Bisher verfügt man über eine NI 43-101 konforme Schätzung mit 878.530 Unzen Gold, wovon mehr als die Hälfte in die höhere Kategorie "indicated" eingestuft wurde. Mit mehr als 7 Mio. Dollar in der Kasse ist Cartier zudem gut aufgestellt, um das Projekt weiter voranzutreiben. Allerdings wird die Chimo-Mine bzw. das Unternehmen auch als ein Übernahme- bzw. Kaufkandidat gehandelt. Denn aufgrund der guten Infrastruktur ...

