Utrecht, Niederlande (ots) - BCD Travel, eine der weltweit führenden Travel Management Companies, hat heute Geschäftszahlen für 2019 bekanntgegeben. Der vermittelte Gesamtumsatz belief sich auf 27,5 Milliarden USD, einschließlich Franchising in Höhe von 10,9 Milliarden USD. Trotz erheblicher globaler wirtschaftlicher Unsicherheit und politischer Unruhen in vielen Teilen der Welt stieg der Umsatz gegenüber 2018 um 1 Prozent. Der Umsatz aus Neugeschäft überschritt erneut die Marke von 1 Milliarde USD."Wir sind zufrieden mit unserem Wachstum im vergangenen Jahr und werden Ende März weitere Geschäftszahlen für 2019 veröffentlichen", so Cees Batenburg, Global Chief Financial Officer bei BCD Travel. "2020 ist branchenweit aufgrund des Coronavirus sehr verhalten gestartet. Betroffen waren vor allem Reisen in Richtung Fernost. Wir sind jederzeit bereit, die Reiserichtlinien unserer Kunden umzusetzen und unterstützen Travel Manager und Reisende mit allen uns zur Verfügung stehenden Mitteln."BCD hat auch 2019 seine ambitionierte Akquisitionsstrategie fortgesetzt. Das Unternehmen erwarb die Adelman Travel Group, eine der größten Full Service Travel Management Companies in Nordamerika, ebenso wie die Mehrheitsbeteiligung an seiner Partneragentur in Japan, einem der wichtigsten Märkte für Geschäftsreisen im asiatisch-pazifischen Raum. BCD Meetings & Events erwarb L37 Creative (L37), eine Agentur für Veranstaltungsproduktion und kreative Medien mit Sitz in Chicago, und erweiterte sein globales Partnernetzwerk in Taiwan, dem mittlerweile 15. neu erschlossenen Markt in den letzten drei Jahren.Über BCD TravelBCD Travel hilft Unternehmen, das Potenzial ihrer Reisekosten voll auszuschöpfen: Wir geben Reisenden die richtigen Tools an die Hand, damit sie sicher und produktiv unterwegs sind und auch während der Reise umsichtige Entscheidungen treffen. Wir arbeiten partnerschaftlich mit Travel Managern und Einkäufern zusammen, um Geschäftsreisen zu vereinfachen, Kosten zu senken, die Zufriedenheit der Reisenden zu steigern und Unternehmen beim Erreichen ihrer Geschäftsziele zu unterstützen. Kurz gesagt: Wir helfen unseren Kunden, clever zu reisen und mehr zu erreichen - in 109 Ländern und dank rund 13.800 kreativer, engagierter und erfahrener Mitarbeiter. Unsere Kundenbindungsrate ist die beständigste der Branche - mit 27,1 Milliarden USD Umsatz 2018. Mehr über uns erfahren Sie unter www.bcdtravel.de (http://www.bcdtravel.de).Über BCD GroupBCD Group ist marktführend im Reisesektor. Das Unternehmen in Privatbesitz, das 1975 von John Fentener van Vlissingen gegründet wurde, besteht aus BCD Travel (globales Geschäftsreisemanagement und seine Tochtergesellschaft BCD Meetings & Events, globale Meetings und Events), Travix (Online-Reisen: CheapTickets, Vliegwinkel, BudgetAir, Flugladen und Vayama), Park 'N Fly (Parken am Flughafen) und Airtrade (Consolidator und Fulfillment). BCD Group beschäftigt mehr als 14.900 Mitarbeiter und ist in 109 Ländern tätig. Der Gesamtumsatz 2018, einschließlich Franchising in Höhe von 10,7 Milliarden USD, beläuft sich auf 29,8 Milliarden USD. Weitere Informationen unter www.bcdgroup.com (http://www.bcdgroup.com).Pressekontakt:Antje GassterAntje.Gasster@bcdtravel.de+49 30 40365 4288Anja HermannAnja.Hermann@bcdtravel.de+49 30 40365 4433Original-Content von: BCD Travel Germany GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/62664/4525320