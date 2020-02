Der Schmierstoffhersteller FUCHS PETROLUB hat 2019 einen Umsatz in etwa auf Vorjahresniveau erzielt.Der Gewinn ging indes aufgrund höherer Kosten und Steuern deutlich zurück. Dennoch will das Unternehmen seinen Aktionären eine höhere Dividende zahlen. Geprägt wurde das Jahr von einem schwierigen wirtschaftlichen Umfeld vor allem aufgrund der anhaltenden Krise in der Automobilindustrie und einem Anstieg der Kosten aufgrund eines Investitionsprogramms.Im Jahr 2019 schaffte die im ...

