Anleger, die sich für Kryptowährungen interessieren, wissen natürlich worauf ich hinaus will. Dort nämlich waren zu Zeiten des Krypto-Hypes 2017 die Hashtags Lambo und ToDaMoon sehr beliebt.

Konkret wollte man damit ausdrücken, dass der Bitcoin so hoch wie der Mond steigen sollte. Dann würde man sich mit den Kursgewinnen einen Kindheitstraum vieler Männer erfüllen und einen Lamborghini kaufen. Zuletzt befand sich jedoch die Aktie von Virgin Galactic (WKN: A2PTTF) durchaus auf den Spuren von Bitcoin und Co. Denn sie stieg und stieg, fast schon in Richtung Mond. Was hier natürlich, da es sich um die Aktie eines Raumfahrtsunternehmens handelt, sehr gut passt.

So hat sich der Aktienkurs von Virgin Galactic zuletzt in der Tat sehr positiv entwickelt. So notierte der Titel noch Anfang Dezember auf Tiefstkursen von 7,22 US-Dollar. Zum Jahresende 2019 beziehungsweise Jahresbeginn 2020 waren es dann immerhin schon knapp 12 US-Dollar. Zuletzt jedoch wurden hier für eine Aktie mehr als 37 US-Dollar aufgerufen, also mehr als das Dreifache dessen, was man noch zum Jahreswechsel für die Aktie hinblättern musste.

