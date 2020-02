Ein regelrechtes Schlachtfest erlebten kürzlich die Aktionäre von Groupon (WKN: A1JMC2). So verlor der Titel an nur einem einzigen Handelstag sage und schreibe knapp -44,3%.

Grund für dieses Kursmassaker waren dabei die vorgelegten, und wirklich katastrophal ausgefallenen, Quartalszahlen für Q4/2019. Dies gilt umso mehr, da das vierte Quartal natürlich für einen eCommerce-Anbieter - aufgrund des Weihnachtsgeschäfts - stets das wichtigste Quartal des Jahres ist. Schauen wir uns mit diesem Wissen im Hinterkopf die vorgelegten Quartalszahlen einmal näher an.

So erzielte Groupon in Q4/2019 einen Quartalsumsatz von nur 612,3 Millionen US-Dollar, womit die Konsensschätzungen der Analysten von knapp 710 Millionen US-Dollar massiv verfehlt wurden. Doch damit noch nicht genug. Auch die Gewinnerwartungen der Analysten konnte Groupon nicht annähernd erfüllen. So hatte die Analystenzunft einen Gewinn je Aktie in Höhe von 0,15 US-Dollar erwartet, tatsächlich wurden es mit 0,07 US-Dollar jedoch weniger als die Hälfte.

.bmm-signup-form-wrapper body{ background:fff; font-family:Arial; font-size:18px; line-height:28px; color:rgba(0,0,0,.7); padding:0; margin:0 } .bmm-signup-form-wrapper a{ color:#4285bb } .bmm-signup-form-wrapper h1{ font-size:36px; line-height:51px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper h3{ font-size:24px; line-height:36px; font-weight:400 } .bmm-signup-form-wrapper h4{ font-size:18px; line-height:28px; font-weight:700 } .bmm-signup-form-wrapper .highlight{ color:a8c638 } .bmm-signup-form-wrapper{ border-radius:5px; -webkit-box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); box-shadow:0 0 30px 10px rgba(0,0,0,.05); padding:30px } .bmm-signup-form-wrapper h3{ text-align:center; margin-bottom:20px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages{ width:100%; display:block; border-radius:4px; background:d40018; color:fff; font-size:18px; line-height:26px; border:0; margin-bottom:20px; padding:10px 15px } .bmm-signup-form-wrapper bmm-form-error-messages ul{ margin-top:0; list-style-image:url(https://www.sharedeals.de/registrieren/img/Alert.svg) } .bmm-signup-form-wrapper ...

Den vollständigen Artikel lesen ...