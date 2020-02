Hannover (www.anleihencheck.de) - Abhängig von der Entwicklung der Anleihenkurse trägt naturgemäß auch der Coupon maßgeblich zum Total Return bei, so Henning Walten, CIIA bei NORD/LB.Dabei sei im Zeitverlauf ein deutliches Absinken der durchschnittlich festgeschriebenen Couponzahlungen zu erkennen. Im laufenden Jahr seien sogar 18 der 39 Neuemissionen mit einem marginalen Coupon von 0,01% versehen worden. Der Einfluss solcher Bonds auf die Total Returns am aktuellen Rand sei dabei aufgrund ihrer relativen Anzahl derzeit hingegen noch begrenzt. Unter Total Return-Gesichtspunkten sei vielmehr eine Betrachtung der durchschnittlichen Coupons derzeit ausstehender Anleihen von Bedeutung. Hierbei lasse sich feststellen, dass die Bonds am kurzen Ende der Kurve über die höchsten Coupons verfügen würden. Vor dem Hintergrund, dass es sich hierbei um ehemals langfristig emittierte Papiere aus Zeiten deutlich höherer Couponfestsetzungen handle, sollte dieser Umstand weniger überraschen. Daher leite sich der Total Return von Bonds gerade am kurzen Ende derzeit noch zu einem erheblichen Anteil durch Couponzahlungen ab. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...