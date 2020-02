Starke Zahlen der Fresenius-Familie halten den DAX am Donnerstag in der Nähe des Allzeithochs. Gerade einmal 30 Zähler fehlen bis zum nächsten starken Kaufsignal. Andererseits könnte sich auch ein sogenanntes Doppelhoch ausbilden, das in der Regel als Umkehrformation dient. Solange sich der deutsche Leitindex aber über der Marke von 13.640 bewegt, stehen die Ampeln auf Grün. DER AKTIONÄR bleibt daher seinem Long-Produkt treu. Mehr dazu im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...