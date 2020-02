Der Wiener Cateringkonzern DO&CO hat in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2019/20 seinen Umsatz von 651 Mio. in der Vorjahresperiode auf knapp 760 Mio. Euro gesteigert. Das Konzergebnis stagnierte bei 21 Mio. Euro, das operative Ergebnis (Ebit) legte von 39 Mio. auf fast 49 Mio. Euro zu. Derzeit bereitet das börsennotierte Unternehmen die Eröffnung von Großküchen in London vor.Auch die Fußball-Europameisterschaft ...

