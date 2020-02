Getränke zur fünften Jahreszeit

Die Jecken und Karnevalisten stehen schon ganz aufgeregt in den Startlöchern. Endlich wird sie gefeiert: die fünfte Jahreszeit. In vielen Städten und in vielen Straßen Deutschlands finden Rosenmontags-Umzüge statt. In den Karnevalshochburgen Köln, Düsseldorf oder Mainz wird ausgiebig gefeiert, aber auch außerhalb der Hochburgen finden in vielen Städten Umzüge und Feiern statt. Los geht's am Donnerstag mit der Weiberfastnacht, auch Altweiberfasching genannt. Kostümlieblinge für dieses Jahr könnten bei Männern das Panzerknacker-Shirt, Obi Wan Kenobi von Star Wars oder der Vokuhila sein. Bei den Damen die Piraten-Lady, das Supergirl oder die Nonne.

Wichtig für die gute Stimmung zum Feiern: zu Fasching, Fasnet oder Karneval darf es an den passenden Getränken nicht fehlen. Hier sind unsere fünf marktEINBLICKE Faschings-Getränke für die feuchtfröhlichen Tage:

Whisky für echte Cowboys

Cowboyhut auf, Pistole einpacken und rauf auf's Pferd. Für alle Cowboys empfehlen wir ein "Cowboy-Schorle". Für den beliebtesten Drink mit Whisky, das Whisky-Cola, nimmt man klassischerweise amerikanischen Whisky, zum Beispiel einen Bourbon wie Jim Beam oder Jack Daniels.

Bei der Cola schmeckt das Original am besten. Das Mischungsverhältnis 1:3 Whisky zu Cola auf Eiswürfel in ein Glas geben und fertig ist der Cowboy-Drink.

