800 Zinssenkungen gab es global seit der Lehman-Pleite! Das bedeutet auch: viele Alternativen sind für Investoren weggebrochen. Mehr Risiko ist nötig. Kann der DAX da 14.000 Punkte auf absehbare Zeit erreichen? Wie realistisch sind die Erwartungen an weiter hohe Unternehmensgewinne bzw steigende Gewinne, auf denen die DAX-Bewertungen fußen? US-Aktien sind noch höher bewertet. Was macht das Wahljahr aus? Fragen an Marcus Landau von der DZ Bank. Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv