Dialog Semiconductor schreitet mit einer weiteren Übernahme zügig in Richtung Zukunft. Das gefällt den Anlegern - wäre da nicht ein hoher Preis.Für 12,55 US-Dollar je Aktie in bar soll der US-Schaltkreis-Spezialist Adesto gekauft werden, wie Dialog Semiconductor am Donnerstag in London mitteilte. Das Gebot entspricht einem Unternehmenswert von circa 500 Millionen US-Dollar. Das Management von Adesto ...

