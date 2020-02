Nach den Kursgewinnen zum Wochenbeginn wurden die Aktien der Automobil-Werte zuletzt wieder abverkauft. Neben einem starken Rückgang der Neuzulassungen in Europa im Januar dürften auch die Probleme von Apple in China den Investoren die Auswirkungen des Coronavirus auf die Lieferketten in dem Land nochmals vor Augen geführt haben.Die Pkw-Neuzulassungen in der Europäischen Union sind im Januar zurückgegangen. In den 27 Ländern der EU ohne Großbritannien sanken die Zulassungen um 7,5 Prozent auf 956.779 ...

Den vollständigen Artikel lesen ...