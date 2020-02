Colliers International hat Transaktionsvolumen und Renditen für Einzelhandelsobjekte in Deutschland für das Jahr 2019 ermittelt. Jones Lang Lasalle (JLL) hat den Vermietungsmarkt im Einzelhandel unter die Lupe genommen.Aus dem Marktbericht von Colliers International lässt sich entnehmen, dass 2019 in Deutschland Einzelhandelsimmobilien für 10,1 Milliarden Euro ihren Besitzer gewechselt haben. Das Ergebnis lag damit leicht über dem Vorjahreswert von 9,8 Milliarden Euro und sieben Prozent über dem fünfjährigen Mittelwert. Dirk Hoenig-Ohnsorg, Head of Retail Investment bei Colliers International: "Obwohl wir im Einzelhandelssegment nicht die fulminante Jahresendrallye erlebt haben, die insbesondere das Bürosegment mit nie dagewesener Dynamik befeuert hat, behaupteten sich Retailobjekte als zweitstärkste Assetklasse am Gesamtmarkt. Der Marktanteil betrug 14 Prozent und war somit neben Büro die einzige Nutzungsart mit zweitstelligem Ergebnis." Die Gründe dafür erläutert Matthias Leube, CEO bei Colliers International Deutschland: "Deutsche Einzelhandelsobjekte bleiben trotz tiefgreifender struktureller Umbrüche im Retailsektor im Fokus der Anleger. Zur Beliebtheit der Assetklasse tragen zum einen die hierzulande sehr robusten Rahmenbedingungen des Einzelhandels bei, hinter der die starke, krisenresistente Binnenkonjunktur der letzten Jahre und die hohe Konsumneigung der Bevölkerung stehen."

